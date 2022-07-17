Киеву раскрыли, где ждать ответа на любую попытку ударить по Крымскому мосту
Гемпель назвал любую попытку атаковать Крымский мост "смертельным номером" для Киева
Постоянные угрозы Киева атаковать Крымский мост — не более чем "фантазия, замешанная на безумии", и "надувание щёк" украинского руководства. Об этом Лайфу сказал глава комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Крымский мост серьёзно защищён, это первое. Второе — даже в мечтах не стоит создавать иллюзию, что они могут достать Крымский мост. И вообще для них это был бы просто смертельный номер!" — пояснил он.
В случае таких ударов Украина получит не просто адекватный, но более жёсткий ответ со стороны ВС РФ. Речь, в частности, о полном уничтожении центров принятия решений Незалежной. Об этом неоднократно говорил и сам президент РФ Владимир Путин, отметил Гемпель. Даже заокеанские руководители Украины понимают, что нанесение удара по Крымскому мосту — это переход красной черты, заключил парламентарий.
Напомним, Киев не раз угрожал совершить атаку на Крымский мост. Ещё в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ намерены ударить по объекту, "как только появится такая возможность". В Кремле подобные заявления назвали анонсированием теракта. Ударом по Крымскому мосту угрожал и генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
ТАСС / Минобороны РФ