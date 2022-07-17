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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 10:44
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Киеву раскрыли, где ждать ответа на любую попытку ударить по Крымскому мосту

Гемпель назвал любую попытку атаковать Крымский мост "смертельным номером" для Киева

Постоянные угрозы Киева атаковать Крымский мост — не более чем "фантазия, замешанная на безумии", и "надувание щёк" украинского руководства. Об этом Лайфу сказал глава комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крымский мост серьёзно защищён, это первое. Второе — даже в мечтах не стоит создавать иллюзию, что они могут достать Крымский мост. И вообще для них это был бы просто смертельный номер!" — пояснил он.

В случае таких ударов Украина получит не просто адекватный, но более жёсткий ответ со стороны ВС РФ. Речь, в частности, о полном уничтожении центров принятия решений Незалежной. Об этом неоднократно говорил и сам президент РФ Владимир Путин, отметил Гемпель. Даже заокеанские руководители Украины понимают, что нанесение удара по Крымскому мосту — это переход красной черты, заключил парламентарий.

Клишас предложил демилитаризовать всю Украину после угроз атаковать Крымский мост
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Напомним, Киев не раз угрожал совершить атаку на Крымский мост. Ещё в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ намерены ударить по объекту, "как только появится такая возможность". В Кремле подобные заявления назвали анонсированием теракта. Ударом по Крымскому мосту угрожал и генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

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ТАСС / Минобороны РФ

Кристина Шайдуллина
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