Постоянные угрозы Киева атаковать Крымский мост — не более чем "фантазия, замешанная на безумии", и "надувание щёк" украинского руководства. Об этом Лайфу сказал глава комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крымский мост серьёзно защищён, это первое. Второе — даже в мечтах не стоит создавать иллюзию, что они могут достать Крымский мост. И вообще для них это был бы просто смертельный номер!" — пояснил он.

В случае таких ударов Украина получит не просто адекватный, но более жёсткий ответ со стороны ВС РФ. Речь, в частности, о полном уничтожении центров принятия решений Незалежной. Об этом неоднократно говорил и сам президент РФ Владимир Путин, отметил Гемпель. Даже заокеанские руководители Украины понимают, что нанесение удара по Крымскому мосту — это переход красной черты, заключил парламентарий.