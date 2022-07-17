ВС России уничтожили пусковую установку и заряжающую машину РСЗО HIMARS
Вооружённые силы России уничтожили в районе Красноармейска в ДНР пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Красноармейск в ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — уточнил Конашенков.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon, который хранился в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе вместе с остальным вооружением ВСУ.
ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press