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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 10:34
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ВС России уничтожили пусковую установку и заряжающую машину РСЗО HIMARS

Вооружённые силы России уничтожили в районе Красноармейска в ДНР пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красноармейск в ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — уточнил Конашенков.

Российским военным удалось захватить американскую HIMARS на Украине
Российским военным удалось захватить американскую HIMARS на Украине

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon, который хранился в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе вместе с остальным вооружением ВСУ.

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ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Ирина Фальке
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