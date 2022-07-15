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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 17:14
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Российским военным удалось захватить американскую HIMARS на Украине

СМИ: Российским военным удалось захватить одну из переданных ВСУ американских HIMARS

Вооружённым силам РФ удалось завладеть как минимум одной американской реактивной системой HIMARS, переданных США Украине. Об этом сообщает "Русская весна" со ссылкой на свои источники. Однако официального подтверждения информации пока нет.

При этом пока не уточняется, каким способом российским военным удалось получить РСЗО — была ли она захвачена в ходе освобождения территории Донбасса или продана украинскими военными. По данным военкоров, в настоящее время установка уже находится в России и военные специалисты вполне могут получить доступ к технологиям и найти уязвимые места для средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

Как может ответить Россия, если Украина применит дальнобойные ракеты HIMARS
Как может ответить Россия, если Украина применит дальнобойные ракеты HIMARS

Ранее военный эксперт рассказывал, что из HIMARS на Украине стреляют солдаты НАТО. Украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающих их расчёты западных военнослужащих, уверен эксперт. На каждую HIMARS может приходиться до батальона бойцов ВСУ.

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Dondi Tawatao / Getty Images

Николь Вербер
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