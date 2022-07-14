Как может ответить Россия, если Украина применит дальнобойные ракеты HIMARS Оглавление Обстрел Каховки из HIMARS HIMARS и военная помощь США С-400 против HIMARS Миссия невыполнима: последствия Пока ВСУ применяют HIMARS только по гражданским объектам, но военные эксперты отмечают, что Украина может перейти черту, после которой ситуация может измениться. 13 июля 2022, 21:40 80413 80413 Коллаж © LIFE. Фото © trumpeter-china.com

Обстрел Каховки из HIMARS

В первых числах июля некоторые зарубежные СМИ сообщили, что США могут пойти на обострение ситуации на Украине и поставят ВСУ некоторые виды высокоточного вооружения. Конкретных моделей и индексов никто не называл, но в списках того, что, возможно, будет поставлено, были замечены ракеты GMLRS и ATACMS к комплексам HIMARS. США могут поставить эти ракеты на Украину не только ради обострения ситуации, но и в целях собственной экономии — Lockheed Martin уже получила заказ на модернизированную реактивную систему от армии и активно взялась за работу.

Генштаб ВСУ показал работу американских систем залпового огня HIMARS на Запорожском направлении. Фото © ТАСС / Zuma

Но использовать только американское оружие на Украине у ВСУ возможности нет. "Исключительной огневой мощи" от HIMARS пока не видно, однако сами пусковые уже попали в поле зрения российской авиации. В Днепропетровской области уже уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, в которых находилось до нескольких десятков ракет. Пока ВСУ пробуют применять оружие только по гражданским объектам на освобождённых Российской армией территориях. В результате удара по территории рынка и оптовой базе в Новой Каховке два человека погибли, семеро пропали без вести, ещё около 90 оказались ранены.

При этом для обстрела Каховки ВСУ пытались использовать не только HIMARS. По некоторым данным, "прикрытие" удара украинские военные старались провести с помощью ракет 9М79 "Точка", которыми в марте и апреле были нанесены удары по центру Донецка и вокзалу Краматорска. Все они были сбиты в воздухе, однако части последней ракеты задели территорию рынка. Одной из целей ВСУ в этом районе могла стать Каховская ГЭС — шестая ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре, питающая водой и светом территорию от Херсона до Запорожья.

HIMARS и военная помощь США

Новая Каховка. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Применять даже советские ракетные комплексы по таким объектам у ВСУ получается с трудом — подавляющее большинство освобождённых территорий прикрывается силами ПВО, а мобильные, спутниковые метки всегда работают с большой погрешностью. По этой причине ракеты попадают не в цель, а падают в пределах нескольких километров вокруг. Попытки повысить точность стрельбы украинских военных регулярно предпринимают военные из США. К примеру, американский оборонный подрядчик и владелец спутников разведки компания DigitalGlobe снимает территории и области, освобождённые от ВСУ, по которым Украина через некоторое время наносит ракетные удары.

Обстрел ГЭС в Новой Каховке — не исключение. За два дня до нанесения удара спутники WorldView-2 снимали территорию города, а на снимках отчётливо видно, что интересовали "небесный глаз" прежде всего крупные промышленные, гражданские объекты.

Удар по Новой Каховке, предположительно, был нанесён из Николаева, а расстояние от точки пуска до точки падения ракеты на территории рынка, по некоторым данным, составило около 120 километров. Это предельный показатель для таких ракет, как "Точка", но средний — для некоторых ракет комплекса HIMARS.

С-400 против HIMARS

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ракеты ATACMS Block I с дальностью до 165 километров официально не поставляют на Украину. Если поставки этого вооружения всё же состоятся, конфигурацию "Операции Z" могут ждать преобразования. С учётом того, что уже после начала СВО Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооружённых сил стран НАТО, все разведданные с (прежде всего) американских спутников попадают напрямую украинским военным. Однако оперировать сложными боеприпасами без прямой помощи американских военных невозможно — курс обучения операторов HIMARS составляет около полугода, и времени на подготовку собственных специалистов (за исключением водителей) у ВСУ нет.

Прямое вмешательство американских военных специалистов в применение оружия, поставленного Украине, доказывает и другой факт. Всякий раз до и после нанесения ударов в воздушном пространстве Румынии и Болгарии находится сразу несколько самолётов радиоэлектронной разведки RC-135W из состава ВВС США и Великобритании. Принимать эти данные напрямую ВСУ не могут — информация от самолётов шифруется, и читать её корректно и быстро могут только американские военные.

По словам бывшего внештатного аналитика армии США Марка Айзенманна, история с HIMARS "подаётся в публичном поле так, словно у этого оружия нет недостатков", хотя на самом деле это не так.

Ракеты ATACMS первых версий имеют очень простой профиль полёта. Кроме того, у расчётов ПВО достаточно времени на подготовку. Если цель находится в зоне максимальной удалённости, скорость полёта такой ракеты, насколько я знаю, вдвое ниже, чем у российского "Искандера" Марк Айзенманн Бывший внештатный аналитик армии США

По словам Айзенманна, возможности комплексов С-400, размещённых в Крыму, "более чем вдвое" перекрывают возможности ракет ATACMS по скорости, а дальность действия комплекса ПВО (к которому при необходимости можно подключить и комплекс радиоэлектронной борьбы) позволяет оборонять ключевые объекты на многие сотни километров. Ключевая особенность HIMARS, которую почему-то не учитывают ни ВСУ, ни американские военные, — модуль спутникового наведения. Достоверных данных о том, как работает этот блок в условиях обширной постановки помех, американцы никогда не публиковали, и, если российские комплексы РЭБ будут включены в "боевой" режим, площадь подавления сигналов с космических аппаратов получится масштабировать на всём маршруте полёта — от места старта до места перехвата. Уничтожить все ракеты на земле таким образом, разумеется, невозможно, но отклонить их от курса и сделать перехват более простым — это Российской армии вполне по силам.

Подобный опыт у Российской армии есть — в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства уже становились серьёзной проблемой для операторов боевых дронов США.

По своей сути, Крым — такой же укреплённый район с зоной воспрещения доступа (на Западе её называют A2/AD), как и Калининград: эшелонированная оборона, множество комплексов ПВО, радаров, авиация и многое другое. Технически запустить одну ракету в направлении этой зоны можно, но после того, как её собьют, тактика Российской армии на Украине может серьёзно измениться.

Миссия невыполнима: последствия

Большинство западных экспертов сходятся во мнении, что, если ВСУ решатся на применение HIMARS по территории России, Российская армия получит карт-бланш на применение любых видов вооружения. Пока ВСУ получили только ракеты с дальностью пуска до 70 километров, однако, если США пойдут на обострение ситуации и поставят Киеву ракеты ATACMS с дальностью 165 километров, тактика Российской армии на Украине может измениться.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS. Фото © Wikipedia

Помимо ударов по центрам принятия решений (а список этих целей хорошо известен), для которых могут подключить не только оперативно-тактическую, но и стратегическую авиацию с крылатыми ракетами большой дальности Х-101, ВС РФ могут пересмотреть подход к численности группировки на территории Украины. К тому же, по некоторым данным, ВКС, ВМФ и Сухопутные войска могут кратно нарастить уровень применения ракетного вооружения и интенсивность его применения.

Если события на Украине будут разворачиваться именно таким образом, то первая попытка выстрелить по территории России обернётся подавлением остатков украинской ПВО на много сотен километров в глубину. Тогда у российской авиации появится возможность наносить более массированные удары по позициям ВСУ и в полной мере использовать возможности разведывательно-огневого контура (БПЛА + авиация + артиллерия). Сейчас российские войска, несмотря на эффективность проводимых операций, действуют в формате армии мирного времени: берегут инфраструктуру, не наносят сокрушающих ударов, позволяют украинской армии сдаваться в плен. Однако в том случае, если Украина продолжит провокации вместо стремления сесть за стол переговоров и продолжит принимать поддержку от США (которые давно действуют в отрыве от европейского сегмента НАТО), ситуация завершится полным крахом украинской армии. Обратного пути из этого состояния для Украины уже не будет.

Фото © ТАСС / Zuma Перейдёт ли Украина рубикон с ракетными комплексами HIMARS? 0 Попробуют. Если не сами, то через американцев Не рискнут. Знают, чем это может кончиться Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев