Кто на самом деле разработал "Операцию Z" на Украине Российская армия не штурмует крупные города, но постепенно уничтожает ВСУ. Кто обучил российских военных действовать именно так, как они действуют сейчас? 47186 47186 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Операция России на Украине

11 июля на очередном брифинге в Минобороны России рассказали о событии, которое прошло практически незамеченным на фоне других. В военном ведомстве заявили, что крылатыми ракетами "Калибр" в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области были уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион".

Зарубежные эксперты давно предупреждали и Пентагон, и другие структуры НАТО, что российские ракеты могут доставать до военных объектов потенциального противника "за пределами государственных границ". А для того чтобы пользоваться таким оружием, сначала нужно описать концепцию его применения, понять, принять и обдумать все особенности операций, в которых такие средства можно применять.

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В 2013 году начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов опубликовал статью под названием "Ценность науки в предвидении". В ней он описал ряд технологий, методов и событий, изучение которых позволило Российской армии стать самой эффективной в мире задолго до начала "Операции Z". В частности, глава Генштаба подробно описал, как именно нужно использовать высокоточное оружие, которое практически каждый день фигурирует в сводках Минобороны.

Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями. Применение высокоточного оружия приобретает массовый характер. В военное дело активно внедряются вооружение на новых физических принципах и роботизированные системы Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба ВС РФ

Там же Герасимов написал, что значительное количество выводов относительно эффективности Российской армии было сделано по итогам операции по принуждению Грузии к миру.

Операция выявила отсутствие единых подходов к применению формирований вооружённых сил за пределами Российской Федерации. Нападение в сентябре 2012 года на американское консульство в ливийском городе Бенгази, активизация пиратских действий, недавний захват заложников в Алжире подтверждают значимость построения системы вооружённой защиты интересов государства за пределами его территории Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба ВС РФ

Нужно ли было проводить "Операцию Z" через неделю после возвращения Крыма?

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Проблема Российской армии до 2008 года состояла ещё и в том, что многие современные виды вооружений либо пребывали в зачаточном состоянии, либо находились на завершающей стадии испытаний. От момента показательных стрельб на полигоне до развёртывания в войсках могли пройти десятилетия, однако события на Украине в 2014 году ускорили создание и внедрение отдельных видов вооружений. Появление "зелёных человечков", которое зарубежные эксперты до сих пор описывают в красках американской публике, положило начало процессу дефрагментации Российской армии и её сбору обратно в эффективную, мобильную структуру.

Русским удалось за короткое время создать армию, которая может развернуться в режиме полной секретности. Они построили такую систему связи, проникнуть внутрь которой нельзя. Именно поэтому появление военных в Крыму стало для всех неожиданностью, никто не фиксировал никаких признаков активности. И это стало самым крупным успехом России в этот период, ни одна армия мира не справилась бы быстрее Скотт Риттер Военный эксперт, бывший инспектор ООН по вооружениям

Проведение "Операции Z" сразу после крымских событий было и возможно, и невозможно одновременно. С одной стороны, мало кто представлял, что захват власти перерастёт в расстрел мирного населения и попытку задавить две области Украины танками и ракетами (и заодно желанием разместить на территории страны, в том числе и в Крыму, базы НАТО), с другой — ВС РФ к 2014 году накопили достаточное количество вооружений, однако для ударов по ВСУ с той же эффективностью, что и сейчас, по некоторым оценкам, не было достаточного количества техники.

Через несколько месяцев, в октябре 2022 года, первому боевому применению ракет "Калибр" исполнится всего семь лет. Это ничтожно малая цифра по меркам стратегически важных вооружений, но крайне важная для России в контексте изучения всех деталей "Операции Z". Лишь 7 октября 2015 года МРК "Великий Устюг", "Углич", "Град Свияжск" и ракетный корабль "Дагестан" выполнили самый известный на сегодня пуск высокоточного оружия большой дальности.

Позднее по объектам террористов в Сирии "Калибры" применялись не менее 15 раз (и это только известные, публичные эпизоды), а с начала спецоперации ВС РФ на Украине это оружие стало едва ли не главным инструментом по обескровливанию противника. Помимо морских версий ракеты у ВС РФ появилась и наземная модификация с литерой P-500 и индексом 9М728. Восемь лет назад техническая возможность использовать эти ракеты для подавления сил ВСУ, задействованных в так называемой АТО, у России, вероятно, уже была, однако гарантировать результаты (в том числе и массовость применения) было трудно.

Теперь боевые действия идут в строгом соответствии с тем, как их представлял себе глава Генштаба без малого десять лет назад. Трудно сказать, был ли Герасимов визионером военной науки, имел ли он непосредственное отношение к планированию "Операции Z", но его слова о том, что "дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции", говорят сами за себя.

Обширное, массированное применение крылатых ракет (как морского, так и воздушного/наземного базирования) позволило провести специальную военную операцию ограниченными силами в формате армии мирного времени, без масштабных бросков вглубь территории Украины с выходом в центральные регионы. Точная численность ВС РФ на Украине неизвестна, однако 90–95% воинских частей даже после 24 февраля находятся там, где и должны, то есть в местах постоянной дислокации. Дистанцию между людьми на Украине позволяют держать не только современные ракеты, но и истребители пятого поколения, дальнобойная артиллерия и уникальные боевые вертолёты.

Какие территории на Украине контролирует Россия

На площади в Мариуполе. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Уроки 2008 года, когда грузинская армия, обученная и вооружённая США для нападения на Южную Осетию, действовала по тактике малых огневых групп, были хорошо выучены и усвоены Российской армией. Изменения, произошедшие за эти годы, привели к тому, что с первых дней "Операции Z" Российская армия действовала быстро, линейно, без оперативных пауз и неизменно с высокой эффективностью. Периоды затишья были связаны в основном с необходимостью крупной перегруппировки войск, как, например, после взятия Мариуполя. Но всё это становится очевидным, если изучить мнение начальника Генштаба Герасимова, оформленное ещё в 2013 году.

Военные действия становятся более динамичными, активными и результативными. Исчезают тактические и оперативные паузы, которыми противник мог бы воспользоваться. Новые информационные технологии позволили значительно сократить пространственный, временной и информационный разрыв между войсками и органами управления Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба ВС РФ

Также одной из важнейших черт "Операции Z" стала исключительная адекватность Российской армии, о которой говорят практически все зарубежные эксперты, анализирующие действия как ВС РФ, так и ВСУ. Украинская армия ещё со времён возвращения Крыма в состав России известна агрессивными, преступными, карательными акциями против мирных городов Донбасса.

Понимая масштаб вероятных разрушений, Российская армия не входила в крупные города Украины. С одной стороны, это позволило выполнить главную задачу — сохранить значительную часть гражданской инфраструктуры и жизнь людям, с другой — именно эта бережливость стала основной причиной, почему операция на Украине длится так долго и ещё не завершена. Если вернуться в 2013 год и изучить то, что писал на эту тему начальник Генштаба, становится понятно, что последствия штурма городов были известны Минобороны много лет назад.

Особую актуальность в современных конфликтах приобретает защита населения, объектов и коммуникаций от действий сил специальных операций противника в условиях возрастания масштабов их применения Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба ВС РФ

Практика показала, что мирное население в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, Каховке, Северодонецке, Лисичанске и других городах, оставленных ВСУ, играет для украинской армии исключительно роль живого щита и в лучшем случае может быть предметом торга, как во время осады завода "Азовсталь" в Мариуполе. Когда задача выполнена, по мирному населению (как в Краматорске или Мелитополе, Луганске и Херсоне) применяют тяжёлое вооружение. Наличие средств ПВО у Российской армии предотвратило аналогичные трагедии в других городах на востоке и юге Украины, а ВС РФ местное население почти мгновенно стало воспринимать как своих защитников.

В 2013 году Герасимов высказал и другую мысль: задействовать для обеспечения безопасности мирного населения не только армию, но и другие силовые структуры страны.

Теперь противодействие диверсионно-разведывательным и террористическим силам можно организовать только комплексным применением всех силовых структур государства Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба ВС РФ

"Операция Z" ещё далека от завершения, но выполнение всех поставленных задач гарантирует прежде всего понимание и принятие всех рисков. В Генштабе (как и в руководстве страны в целом) понимают, что ликвидировать угрозы, особенно такие, как в случае с неадекватным, недоговороспособным руководством Украины, "атакой в лоб" нельзя. Глава Генштаба Герасимов не единственный, кто может стоять за планированием уникальной по мировым меркам военной операции, но, определённо, его заслуга в планировании "Операции Z" видна невооружённым глазом. Всего в составе Генштаба ВС РФ находится несколько десятков различных служб и подразделений с талантливыми, опытными офицерами. И именно их совместная работа, вероятно, привела к тому, что, даже уступая ВСУ в численности, Российская армия продолжает гнать противника с позиций, которые украинские военные занимали восемь лет.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Когда закончится операция России на Украине? 0 До конца лета Осенью До конца года

Авторы Сергей Андреев