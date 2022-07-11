Почему украинские Су-27 оказались бессильны перед российскими Су-35 Оглавление Последние новости спецоперации на Украине Сколько истребителей осталось на Украине Су-35 против Су-27: Сравнение технических характеристик Американские эксперты отмечают, что, несмотря на внешнюю схожесть двух машин, украинские истребители не могут оказать сопротивления российским самолётам. 89802 89802 Истребитель Су-35. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Последние новости спецоперации на Украине

На очередном брифинге Минобороны 6 июля стало известно, что российский Су-35 в районе Николаевки и Снигиревки сбил два вертолёта Ми-24 и самолёт Су-25 ВВС Украины. Прикрытие авиации Украины должны были осуществлять истребители Су-27, однако их потенциал, по мнению ряда зарубежных источников и российских военных экспертов, давно исчерпан.

На момент обретения независимости Украина, помимо остального обширного авиапарка, имела на вооружении более 1000 истребителей, доставшихся ей в наследство от СССР. Несколько лет Киев располагал одними из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе, однако приумножить боевую авиацию на Украине не смогли. Боевая техника активно списывалась и продавалась как на Запад, так и на Ближний Восток, гнила в ангарах, истребители практически не модернизировались. Спохватились в украинском Генштабе лишь в июле 2021 года. Тогда Киев активно изучал “возможность локализации производства истребителей Су-27 и МиГ-29". Но технологии, чертежи, специалисты и ресурсы были утеряны.

Сколько истребителей осталось на Украине

К началу Специальной военной операции парк истребителей Украины сократился до 84 единиц: 14 ударных истребителей Су-24М, 35 средних истребителей МиГ-29 и 34 тяжёлых Су-27. Большинство исправных машин входило в состав 831-й истребительной авиабригады в Миргороде. В первые дни СВО большая часть объектов военной инфраструктуры Украины была выведена из строя, а вместе с ней — и основной парк боевых самолётов. Некоторые уцелевшие под ударами Российской армии истребители переместили на запад страны — в Ивано-Франковск, Ужгород и Мукачево, однако подавляющее число истребителей МиГ-29 и Су-27 российским войскам удалось уничтожить ещё на земле.

Украинский СУ-27. Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

При этом попытка применить истребители по прямому назначению выявила и другие проблемы ВВС Украины. Только в период 24–25 февраля ВСУ потеряли 4 истребителя Су-27. Один был уничтожен силами ВКС РФ на аэродроме Озёрное, два сбиты в воздухе и ещё один по ошибке сбила украинская ПВО. При этом через подконтрольные проукраинские каналы в Telegram эти случаи на Украине пытались выдать за уничтожение российских самолётов.

В первую неделю марта Украина потеряла ещё семь таких истребителей. 4 апреля Минобороны РФ опубликовало видео , на котором видно, как российский Су-35 отразил атаку украинских Су-27.

К маю 2022 года у ВСУ осталось чуть больше двадцати средних и тяжёлых истребителей. Штурмовиков Су-27, по самым оптимистичным прогнозам, — примерно половина из них. При этом состояние большинства уцелевших МиГ-29 оценивается как "неудовлетворительное", а примерно три из каждых пяти оставшихся на западе страны Су-27 непригодны к боевому применению.

В России с 2008 года напротив, пусть не быстро, но методично расширяли производство Су-35. В результате к началу "Операции Z" в строевых частях появилось более сотни ультрасовременных машин, способных действовать в любое время суток. Особенностью Су-35 стала уникальная РЛС "Ирбис", сопряжённая с боевой управляющей системой ИУС-35. Она позволила значительно расширить возможности машины по обнаружению, опознаванию и наведению вооружения на цель. Даже малозаметные истребители или небольшие беспилотники Су-35 способен обнаруживать с дистанции в 150–200 километров, а украинские Су-27, параметры работы которых давно известны, пилот российского истребителя может обнаружить с расстояния в 380–400 километров.

Применение Су-35 в качестве боевого эскорта для Су-57 позволило испытать засекреченную систему обмена тактической информацией. Машины передают друг другу параметры целей в режиме полного радиомолчания по защищённому каналу связи. По некоторым данным, боевое применение Су-35 на Украине (а до этого в Сирии) признано успешным, причём машине для дальнейшей боевой службы не требуется проводить радикальных доработок — лишь незначительные корректировки по части программного обеспечения.

Су-35 (Россия) vs Су-27 (Украина). Инфографика © LIFE

Су-35 против Су-27: Сравнение технических характеристик

На первом этапе спецоперации за уничтожение украинских "сушек" в рамках борьбы с силами ПВО отвечал ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр". Потом в дело включились многоцелевые истребители поколения 4++. 20 марта Минобороны РФ впервые опубликовало кадры ночных полётов этих машин. В течение марта, апреля и мая эти машины действовали в небе Украины как самостоятельно, так и в составе смешанного авиакрыла: Су-35 прикрывали во время боевых вылетов истребители пятого поколения Су-57.

Самолет Су-35 перед вылетом в рамках специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Аналитики американского портала Military Watch проанализировали эффективность российских и украинских машин и пришли к выводу, что Су-27 ВВС Украины изначально не могли составить конкуренцию авиации ВКС РФ. Отдельно эксперты отмечают, что Су-27 считался самым боеспособным истребителем в Европе на конец 80-х и начало 90-х, а его способность обнаруживать авиацию противника — результат семилетней работы трёх десятков разных конструкторских бюро и заводов СССР. Создавая ответ на американский F-15 Eagle, советские специалисты спроектировали более эффективный истребитель — более манёвренный, тяговооружённый и выносливый. Но когда пришло время обновлять авиапарк, на Украине решили, что в этом нет необходимости. Российские военные пошли другим путём: на базе Су-27 был создан ряд истребителей, с помощью которых небо над Россией оказалось надёжно закрыто.

Задолго до начала "Операции Z" на Украине американские эксперты спрогнозировали исход воздушного боя между украинским Су-27 и российскими Су-35. Вердикт был однозначным: Су-27 ВВС Украины — это военный пенсионер, блиставший в своё время и давно переживший свою минуту славы. Летать такая машина ещё может — лётно-технические характеристики позволяют, но воевать на ней уже тяжело. Безнадёжно устарела авионика, интерфейс кабины, двигатели и вооружение. Су-27 предназначался для перехвата целей на средней дистанции и был одним из лучших в этом деле, но боевые возможности Су-35 простираются гораздо дальше. Фактически в зону ответственности истребителя входит всё, чем занимается российская авиация на Украине: подавление ПВО противника, завоевание господства в воздушном пространстве, ликвидация наземных целей высокоточным вооружением.

Американские аналитики, изучавшие активность Су-35 и Су-27 над Украиной, пришли к выводу, что проникать в воздушное пространство страны Су-35 удавалось во многом благодаря менее прожорливому и более мощному двигателю АЛ-41Ф-1С, специально доработанному под использование в этой машине. Сведений о воздушных боях с участием Су-35 практически нет, зато отклоняемые сопла двигателей позволили истребителю быстро выходить из зоны действия ПВО противника после применения таких крылатых ракет, как Х-31. По некоторым данным, Су-35 требовалось на несколько минут меньше времени, чтобы покинуть район боевых действий после пуска, чем это обычно нужно при боевой работе.

Кроме того, уже после активных полётов Су-35 в зоне СВО новые возможности истребителя раскрыли в "Рособоронэкспорте". Там заявили, что самолёт поколения "4++" способен координировать действия других самолётов в воздухе, выполняя функции самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ("летающий радар"), что свидетельствует об активации скрытых функций, вероятно, доступных лишь российским машинам этой модели. Зарубежные истребители и бомбардировщики не могут "играть все роли сразу", а для большей универсальности их оснащают большим количеством подвесного вооружения.

Французский истребитель Dassault Rafale. Фото © Getty Images / Dassault Rafale С каким истребителем правильнее сравнивать Су-35? 0 Су-57 (Россия) F-22 (США) Dassault Rafale (Франция) F-35 (США)

Авторы Евгений Жуков