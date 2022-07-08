Почему Россия так поздно применила САУ "Коалиция-СВ" на Украине Оглавление Карта спецоперации России на Украине Какое оружие использует Россия на Украине Права на уничтожение PzH-2000 Применение уникальной гаубицы ожидалось ещё в начале наступления Российской армии, однако её использование может стать решающим в рамках штурма Славянска и Краматорска. 260148 260148 Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Карта спецоперации России на Украине

В начале июля стали появляться сообщения, что ВС РФ впервые применили на Украине самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". До недавнего времени эта САУ считалась секретной — её показывали только на Параде Победы, а количество комплексов в войсках было неизвестно. Официального подтверждения информации о применении "Коалиции" на Украине пока нет, однако если сведения подтвердятся, то применение уникального комплекса пойдёт на пользу российскому наступлению на позиции ВСУ в Донбассе.

Карта специальной военной операции ВС РФ на Украине Смотреть

После разгрома группировок ВСУ в Северодонецке и Лисичанске стало очевидно, что в значительной мере успехов на поле боя Российской армии помогают добиваться не только крылатые ракеты, но и полевая артиллерия. Основу российских сухопутных войск в этой части составляют не только гаубицы "Мста-С", но и советские системы, например 152-миллиметровые пушки "Гиацинт-С" и "Гиацинт-Б". Они позволяют вести огонь по частям ВСУ с расстояния до 30 километров. Но применение "Коалиции" на поле боя значительно расширит огневые возможности Российской армии и выведет их на качественно новый уровень.

152-миллиметровая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" на позициях артиллерийских войск Народной милиции ДНР во время выполнения боевых задач под городом Авдеевкой. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Ещё в 2015 году гендиректор Центрального НИИ "Буревестник" (разработчик САУ) Георгий Закаменных назвал ключевые отличия нового орудия не только от отечественной, но и от зарубежной техники. По его словам, характеристики немецкой самоходки PzH2000 и американской M109A6 "Паладин" значительно ниже, чем у новой российской самоходной пушки. Закаменных отметил, что немецкой гаубице принадлежит рекорд по дальности выстрела на 56 километров, однако такого показателя удалось достичь применением специального активно-реактивного снаряда с улучшенной аэродинамикой. Дальность стрельбы обычными снарядами у PzH-2000 составляет около 35 километров, что не так фантастически, как того требуют современные боевые действия.

Ключевой особенностью "Коалиции" стала дальность стрельбы: САУ поражает объекты серийными 152-миллиметровыми снарядами с дистанции в 40 километров. Это на десять километров больше, чем у уже используемых ВС РФ на Украине САУ "Мста-С" и "Гиацинт-С". При стрельбе реактивным снарядом "Краснополь" САУ "Коалиция-СВ" установила негласный рекорд: цель на полигоне была поражена с дальности в 70 километров.

Такие возможности пригодятся российским артиллеристам, особенно с учётом того, что в ближайшем будущем артиллерии предстоит взламывать позиции украинской армии в Славянске и Краматорске — самом защищенном районе под контролем ВСУ в Донбассе. Там по-прежнему много украинских военных — и чем больше будет расстояние для выстрела, тем безопаснее будет процесс демилитаризации. Возможностей орудия и современных управляемых снарядов достаточно, чтобы исключить уничтожение (и даже повреждение) уникальных самоходок и одновременно обеспечить не только большую дальность, но и высокую точность поражения целей.

САУ "Коалиция-СВ" (Россия) vs PzH-2000 (Германия). Инфографика © LIFE

Какое оружие использует Россия на Украине

Собеседники Лайфа, близкие к оборонно-промышленному комплексу России, отмечают, что точных данных о том, какая именно версия орудия появилась на Украине, ещё нет. Впервые САУ "Коалиция-СВ" показали ещё в 2015 году, и с тех пор орудие активно дорабатывалось. По некоторым данным, в распоряжении российских артиллеристов на Украине могло оказаться не менее трёх разных модификаций.

Базовый вариант САУ 2С35 "Коалиция-СВ" на шасси танка Т-90. Отличается упрощённым набором электроники и используется в связке с беспилотными летательными аппаратами и другими орудиями артиллерии. Первая партия таких гаубиц, по некоторым данным, была поставлена в войска Центрального военного округа ещё в 2020 году.

Контрбатарейная конфигурация 2С35 "Коалиция-СВ" с орудием калибра 152 мм и радарами для определения позиций вражеской артиллерии. Такие орудия, по данным собеседников Лайфа в ОПК, комплектуются как обычными снарядами, так и высокоточными боеприпасами "Краснополь". Подразделения контрбатарейной борьбы действуют самостоятельно, в отрыве от основных сил, а в задачи боевой группы входит поиск и уничтожение артиллерии противника.

Колёсная САУ "Коалиция-СВ" с орудием улучшенной баллистики на шасси грузовика КамАЗ-6550. По своей сути этот вариант — российское воплощение идеи о мобильной артиллерийской группе. Таким же путём в своё время пошли инженеры компании NEXTER при создании САУ "Цезарь" (которую спецназу и военной разведке России удалось заполучить на Украине относительно недавно). Её можно быстрее перемещать в зоне боевых действий, однако орудие менее стабильно и требует более тщательного подбора позиций для стрельбы.

"Коалиция-СВ" на шасси грузовика "КамАЗ". Фото © topcor.ru / ЦНИИ "Буревестник"

Двухствольной САУ у российских военных не будет. Американские эксперты отмечают, что от изначального варианта САУ с двумя стволами отказались сразу по нескольким причинам. Первая и самая важная — такая версия потребовала бы размещения дополнительных опор, что увеличило бы время развёртывания из походного положения в боевое. Вторая — экипаж машины пришлось бы увеличивать до пяти человек, как в немецкой PzH-2000, повышенный расход боекомплекта требовал бы присутствия минимум двух заряжающих. К тому же скорострельность САУ могла заметно снизиться: парный выстрел вызывал большие колебания орудия, которые нужно было гасить.

Ранний вариант САУ "Коалиция-СВ" с двумя стволами. Фото © militaryarms.ru

Права на уничтожение PzH-2000

Помимо задач по подавлению огневых позиций ВСУ в Краматорске и Славянске "Коалицию-СВ" могут применить и на других направлениях. Одно из самых важных — Авдеевка, откуда украинская армия регулярно применяет натовские пушки M777 и польские гаубицы "Краб" по Донецку. С точки зрения боевой обстановки российские САУ находятся в более выгодном положении: для подавления техники противника (и других задач) могут использоваться активно-реактивные снаряды "Краснополь" или "Сантиметр". Боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды с разгонным блоком как у небольшой ракеты, благодаря которому дальность стрельбы увеличивается до 70 километров. При этом система ГЛОНАСС или наведение по лазерному лучу с беспилотника позволяют укладывать снаряды в цель с отклонением всего в один метр, что при наличии 12 килограммов взрывчатки не играет никакой роли.

Самоходная гаубица PzH-2000. Фото © Getty Images / Morris MacMatzen

При этом, как и немецкая PzH-2000 (её российским военным, по данным Bild, также удалось захватить в Донбассе), САУ "Коалиция-СВ" может работать в режиме серийного обстрела целей. Если возникает необходимость поразить крупный укреплённый район, экипаж переводит орудие в специальный режим, благодаря которому 12–14 снарядов выстреливаются под разными углами возвышения орудия. Эта особенность позволяет накрывать огнём большие площади, а все снаряды падают на землю практически одновременно, не позволяя противнику сменить позицию.

Любопытно, что применение "Коалиции-СВ" на Украине (как и в случае со многими другими видами вооружений) является экспериментальным. Государственные испытания САУ начались незадолго до решения о проведении специальной военной операции на Украине, а завершить их военные и разработчики планировали к 30 сентября 2022 года. Завершится ли цикл испытаний раньше, пока сказать трудно, однако САУ, вполне вероятно, сыграет решающую роль в окончательном разгроме ВСУ в Донбассе и будет применена в ближайшее время для решения самых деликатных артиллерийских задач. Прямое противостояние российской "Коалиции-СВ" и немецкой PzH-2000 при этом вряд ли возможно: ВСУ теряют значительное количество западного вооружения, уже лишились САУ "Цезарь" и одной немецкой самоходки, поэтому западная артиллерия постоянно перемещается и выходит на позиции лишь один-два раза в сутки. Впрочем, и этого может быть достаточно, чтобы проверить, как работает уникальная российская гаубица.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов Поможет ли российским военным САУ "Коалиция-СВ"? 0 Поможет. Уникальное оружие, нужно пользоваться Серьёзных отличий от других орудий нет Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев