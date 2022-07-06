Почему ВСУ не используют танки БМ "Оплот" на Украине Оглавление Сколько танков у Украины Сколько танков у России и при чём тут "Оплот" БМ "Оплот" против Т-90М Первая модификация танка Т-84 уже потерпела поражение от российских машин в ходе "Операции Z". Доработанные БМ "Оплот" Украины ещё не участвовали в боях, но продлится это недолго. 76680 76680 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / VoidWanderer

Сколько танков у Украины

В начале июля, сразу после того как на северодонецком и лисичанском направлениях украинская линия обороны была взломана Российской армией, а части ВСУ начали отступать, стало появляться всё больше косвенных признаков скорого участия в боях танков Т-84 "Оплот" и БМ "Оплот". Это последние машины в загашнике украинской оборонки. Много лет уникальные танки возили по международным выставкам: Украина активно пыталась стать участником международных тендеров на поставку вооружений, надеясь на приток солидных зарубежных контрактов.

За четыре месяца после начала "Операции Z" ВСУ потеряли 3910 бронированных машин и практически все боеспособные танки. Восполнить потери частично попытались за счёт снятия машин с хранения, однако перед военными и инженерами заводов встало несколько серьёзных проблем. Во-первых, перед отправкой на фронт танки необходимо запустить, обслужить и доработать, а значительная часть оборонных предприятий Украины была уничтожена российской авиацией. Однако небольшие мощности для незначительного ремонта сохранились, и, частично благодаря кустарным мастерским, которыми ВСУ пытаются пользоваться до сих пор, некоторое количество украинских танков ещё в строю.

Сколько танков у России и при чём тут "Оплот"

Применение Украиной Т-84 не задалось с самого начала. Часть машин, созданных по теме "Оплот-М" на базе Т-80 были уничтожены после первого боевого выхода, другие сломались, не дождавшись нормального ремонта и обслуживания. После оценки боеспособности собственной техники на Украине задались вопросом, не отправить ли в зону боевых действий самые редкие и самые современные в стране танки БМ "Оплот", спроектированные по новым для Украины технологиям.

Украинский танк "Оплот" на танковом заводе имени Малышева в Харькове, Украина. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

По некоторым данным, ВСУ планировали применить эти танки на востоке Украины ещё в 2017–2018 годах. К тому моменту должен был завершиться контракт на поставку танков в Таиланд, и у страны была возможность построить для собственных Сухопутных войск хотя бы десяток таких машин. Вместо десятка танков удалось построить всего три. Машины активно использовались в рамках праздничных мероприятий и возились на выставки, но в боевых действиях, даже номинальных, участия никогда не принимали.

Украинский БМ "Оплот" всегда позиционировали как ультимативный танк, технологичность которого не оставит шансов самым современным машинам, включая такие, как российские Т-90. На деле всё оказалось несколько сложнее. Первый же экспортный контракт выявил все слабые места украинского танка.

Одной из самых главных проблем "Оплота" оказался бронекорпус. Долгие годы Украине удавалось скрывать, что новых корпусов для танков страна давно не выпускает, а Харьковский танковый завод давно перешёл от программ производства полного цикла к программе отвёрточной сборки. Но и тут возникла практически нерешаемая проблема: новый двигатель (о нём чуть ниже) не влезал в габариты старого танка Т-80, для нормальной установки силового агрегата в кормовую нишу требовалось распилить заднюю часть танка. Однако после этого ни одну полноценную проверку корпуса отделом контроля танк бы не прошёл, поэтому стандарты защищённости для него намеренно занизили. Производить сталь нужной марки мог завод "Азовсталь", но владелец компании Ринат Ахметов не стал делать скидки отечественным танкостроителям и выставил запредельный ценник за производство корпусов.

С силовой установкой тоже возникли проблемы. Харьковский 6ТД-2Е, созданный для "малозаметного и высокоэффективного движения танка", не смог переварить значительно возросшую массу и превратился из прорывного решения в проблемный конструктивный элемент. Система охлаждения постоянно выходила из строя, и даже на экспортном БМ "Оплот" перед каждым новым показом двигатель разбирали и собирали заново. К тому же расход 6ТД-2Е оказался далёк от заявленного. Вместо 600 километров на одном баке харьковский турбодизель позволял проезжать лишь 350. Якобы бездымный дизель коптил так, что позиции, с которых выезжают танки, потенциальный противник мог обнаруживать даже ночью.

БМ "Оплот" в армии Таиланда, видео "Повёрнутые на войне" © https://t.me/voenacher

Полный комплект конструкторской документации на проектирование пушек и противотанковых комплексов украинские инженеры смогли скопировать с советского танкового орудия. Украинская пушка КБА-3 не стала самостоятельной разработкой и является клоном российских орудий 2А46 с ухудшенными характеристиками.

Бывший сотрудник ХКБМ им. Морозова инженер Алексей Гелетей отмечает, что орудие не может эффективно работать даже в пределах заявленного производителем срока.

Всегда считалось, что пушка может произвести 200 выстрелов. Это была норма. На деле оказалось, что не более 100 можно произвести до износа ствола, до его термической деформации. На орудии плохой отвод тепла, используется плохая сталь, плохое качество нарезки каналов ствола. Оригинальные пушки 2А46 выдерживали по 800 выстрелов, а сейчас в российских танках используются орудия, которые по одной тысяче выстрелов спокойно переживают Алексей Гелетей Бывший сотрудник ХКБМ им. Морозова, инженер

Вместо оригинальных оружейных спецсталей, в производстве которых ХКБМ отказал Ринат Ахметов, инженерам пришлось отливать стволы орудия из конструкционной стали 38ХН3МФА, качество которой для техники не подходило.

БМ "Оплот" против Т-90М

Принципиальное отличие российского Т-90М, замеченного в зоне проведения спецоперации, от обычных войсковых Т-72Б3 заметно невооружённым глазом. Машина получила переработанную динамическую защиту "Реликт", оберегающую экипаж от попаданий как классических, так и современных боеприпасов, включая ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью, как в американском ПТРК "Джавелин". Однако слабым местом танка одновременно с неплохой (по крайней мере, для начала нулевых) защитой оказалась система управления вооружением.

Танк Т-90М. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Многоканальный модуль наведения БМ "Оплот", похожий на металлическое ведёрко на крыше, был спроектирован с ошибками и построен на старой элементной базе. Из-за этого дальность обнаружения в дневном и ночном диапазонах снизилась на 30% по сравнению с современными российскими танками Т-72Б3 и на 40% по сравнению с Т-90М "Прорыв-3", который, по сути, представляет собой бюджетную версию танка Т-14 "Армата".

Это привело к тому, что после заключения контракта с Таиландом других экспортных сделок Украина не получила. К тому же эксплуатация танка в войсках королевства показала, что стоимость машины в семь миллионов долларов является "неоправданно высокой". Украинские эксперты заключили, что по цене одного танка "Оплот" любая страна может позволить себе восстановить с хранения 10 танков Т-80 и докупить к ним взвод обеспечения с техникой.

И это не считая того обстоятельства, что система управления огнём, энерговооружённость, подвижность и ремонтопригодность у БМ "Оплот" и старых советских Т-64Б оказалась практически идентичной, в то время как базовая мощность танков Т-72Б3 выросла на 30–35% по сравнению с Т-72Б, а система управления огнём позволяет наносить удары любым другим танкам с дальности в шесть километров.

Гипотетического противостояния "Оплотов" и Т-90М "Прорыв-3" ВСУ сторонятся не только по причине технологической отсталости украинской машины, но и вследствие плохой слаженности экипажей. Только в первые 10 суток "Операции Z" из-за нарушений в работе связи и отсутствия централизованного командования Сухопутные войска Украины потеряли не менее двух танковых взводов, а когда на позиции под Киев и Харьков вышли российские танки Т-72Б3, эти потери стали увеличиваться кратно.

К тому же против сотни Т-90М Украина может выставить лишь два танка БМ "Оплот". Третий экземпляр в 2018 году был продан в Исследовательский центр солдатского снаряжения армии США, где над ним проводились эксперименты, связанные с разработкой передовых противотанковых комплексов. Оставшиеся на Украине "Оплоты", по некоторым данным, спрятаны в глубине цехов завода им. Малышева в Харькове и не могут быть развёрнуты для участия в боевых действиях.

БМ "Оплот-М". Фото © Flickr / muhammet umut aksoy Применят ли ВСУ БМ "Оплот" в случае необходимости? 0 Да, машины на хранении, но могут быть использованы Нет, машины не готовы к бою Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев