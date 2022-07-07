Почему Украине срочно потребовалась "победа над Россией" до осени Западные эксперты прогнозируют, что к сентябрю в специальной военной операции на Украине может наступить переломный момент. 61851 61851 Украинский танк движется в сторону Лисичанска. Обложка © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Карта боевых действий на Украине

5 июля британская The Daily Telegraph опубликовала материал, в котором военные успехи Украины были поставлены под сомнение. Европейские эксперты по безопасности, изучавшие характер боевых действий в ходе спецоперации России на Украине, пришли к выводу, что военная помощь из США и стран НАТО "не оказывает нужного эффекта и не приводит к качественному росту боеспособности украинской армии". Британцы отмечают, что три месяца активной военной помощи ни к чему не привели: Украина проиграла битву за Луганск и окрестности, потери ВСУ, по некоторым оценкам, уже превышают 100 тысяч человек (включая убитых и тяжелораненых).

Карта спецоперации России на Украине Смотреть

Масла в огонь добавила болгарская газета Bulgarian Military. Журналисты сообщили, что украинские военные продали ВС РФ французские самоходные гаубицы "Цезарь" за 120 тысяч евро при их реальной стоимости в семь миллионов. Эти гаубицы считались наиболее современным оружием на Украине. Практически параллельно с новостями о продаже САУ "Цезарь" появились сообщения, что ВС РФ удалось уничтожить и захватить по одной гаубице PzH-2000 немецкого производства. Добавив к этому проблемы с американскими гаубицами M777, европейские эксперты заключили, что запрошенное Украиной оружие не поможет победить Российскую армию ни в Донбассе, ни в любом другом месте на Украине.

САУ PzH-2000 ВСУ в прицеле беспилотника "Орлан". Фото © Telegram / storijaoruzijaZ

Точку в анализе эффективности военной помощи, оказанной Украине, поставила испанская La Vanguardia. По мнению экспертов, опрошенных испанскими журналистами, более серьёзные вооружения НАТО и союзники альянса никогда не передадут Украине. В первую очередь речь шла о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot американского производства. Однако в поставках других вооружений Украине также может быть отказано, "чтобы не провоцировать Россию".

Варианты действий для Украины сегодня

В конце июня стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги обрисовали президенту Украины Владимиру Зеленскому два сценария развития ситуации. Первый предусматривает немедленное прекращение огня и переговоры с Россией, согласие с территориальными потерями, но сохранение государственности Украины. Второй вариант — продолжение боевых действий с возможной эскалацией, неизбежная победа России и потеря ещё более значительного количества территорий вплоть до утраты суверенитета и государственности.

В ответ Зеленский сообщил, что "в сентябре-октябре при условии новой военной помощи Запада Украина может провести наступление". Куда украинская армия будет наступать и какие задачи будет выполнять, Зеленский уточнять не стал. Стоит ли воспринимать его заявление всерьёз, покажет время. Однако нужно помнить, что такие же заявления он делал и в апреле, и даже в мае 2022 года, когда Мариуполь уже был потерян, Северодонецк окружён, а часть мирных жителей Запорожья начали выступать за воссоединение с Россией.

Какими силами украинская армия собирается наступать к осени, не понимают и эксперты по безопасности. В Минобороны России заявили, что с 24 февраля ВСУ потеряли почти четыре тысячи танков и других бронемашин, три тысячи орудий полевой артиллерии, более 700 единиц реактивной артиллерии, более 350 ЗРК разной дальности, а также 1400 беспилотников. При этом в ближайшие недели ВС РФ, вероятно, начнут наступление по линии Славянск – Краматорск, где сосредоточены почти все ещё оставшиеся вооружения украинской армии, исправные и пригодные для боевого применения.

Потеря Лисичанска уже привела к серьёзному ослаблению ВСУ — в подразделениях, измотанных боями, не хватает элементарного: боеприпасов, батареек, бинтов, воды, обуви и формы. На фоне крупных потерь прозвучал ряд неоднозначных заявлений с украинской стороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на сегодня боевой и военный опыт получает около миллиона граждан Украины, добавив, что "украинское качество обязательно перевесит российское количество".

Между тем ветеран спецназа ВМС США, офицер "морских котиков" Майкл Ортега, отметил, что контрактная, профессиональная армия сейчас есть только у России, и даже численный перевес на украинской стороне не будет гарантировать успеха.

Я часто слышу оценки, что Украина призовёт на службу ещё миллион человек. Но такими категориями рассуждать давно нельзя. Мы живём не в 30-е годы и даже не в период Второй мировой. Сейчас российская артиллерия уничтожает противника, даже не входя с ним в контакт, и количество при этом никакой роли не играет. Посмотрите, что реактивные системы России сделали с ВСУ в Северодонецке, Лисичанске, на других направлениях. Это разгром, я не могу назвать это по-другому. Есть направления, на которых украинская армия ещё активна, но длиться вечно это не будет, скоро и эти очаги напряжения будут нейтрализованы Майкл Ортега Ветеран спецназа ВМС США, офицер "морских котиков"

А если наступление Украины окажется невозможным?

Три волны мобилизации на Украине уже состоялись, однако качественного эффекта эти мероприятия не произвели. Украинская армия продолжает отступать, а набранные с улицы призывники, по словам собеседника Лайфа в зоне проведения спецоперации, "сдаются пачками и днём и ночью".

Куда продвинулась Российская армия на Украине. Фото © Telegram / mod_russia

Интересно, что интенсивность ударов Российской армии, несмотря на небольшую передышку после успешного штурма Северодонецка и Лисичанска, не снижается, а, наоборот, растёт. Так на брифинге Минобороны 6 июля стало известно, что в районе населённого пункта Малотарановка в ДНР уничтожено две пусковые платформы реактивного комплекса HIMARS производства США. Это оружие поставили на Украину лишь в конце июня, и, по некоторым данным, на передовой эти комплексы пробыли меньше недели.

Поражение РСЗО HIMARS в ДНР. Фото © Telegram / mod_russia

Потеря Украиной всех современных вооружений, отправленных западными странами за последнее время (Javelin, HIMARS, CAESAR, M777 и прочие), не только привела к сомнениям в компетентности украинских артиллеристов, но и поставила вопрос ребром: ВСУ нужно либо показать успехи и продвижение, либо "гипс снимают, клиент уезжает". Наиболее вероятен второй вариант развития событий. И после того, как украинская армия снова потерпит поражение, есть риск, что западная военная помощь (во всяком случае, европейская часть общего потока вооружений) будет либо сведена к минимуму, либо прекращена вообще.

Доля советских вооружений в ВСУ велика даже на фоне зарубежного военного импорта. По данным собеседников Лайфа в зоне СВО, на конец апреля 2022 года количество вооружений советского образца в украинской армии приближалось к 70%, что означает только одно: военная помощь США и стран НАТО оказывает временный — косметический — эффект, направленный лишь на создание медийной картинки и не влияющий на реальное положение дел.

Ряд экспертов по безопасности, а также собеседники Лайфа в непосредственной близости от зоны проведения спецоперации отмечают, что для минимального восстановления как в человеческих ресурсах (и их подготовке), так и в вооружениях и снабжении Украине потребуется от трёх до пяти лет. В условиях полноценных боевых действий и сокращения для России опасных направлений этот срок будет лишь увеличиваться. Поэтому нанести ВС РФ поражение, даже весьма ограниченное, на каком-либо из направлений, где развивается российское наступление, ВСУ не смогут, сколько бы самолётов с вооружениями ни приземлялось в польском аэропорту Жешув.

Фото © Shutterstock Сколько времени потребуется Украине, чтобы восстановить армию? 0 Справятся за три года Не менее пяти лет Более пяти лет при помощи США и НАТО 10 лет и более

Авторы Сергей Андреев