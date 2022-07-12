Что известно о трёх "суперармиях Герасимова" для взятия Харькова При необходимости крупные города Украины могут блокировать сразу несколько соединений Российской армии с уникальным даже по современным меркам боевым опытом. 57905 57905 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Карта боевых действий на Украине

Комментируя положение Харькова в ходе спецоперации ВС РФ, советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что на город может двинуться "серьёзная сила, из-за которой украинской армии в этом районе будет плохо". Арестович упомянул и конкретное соединение — речь, по его словам, якобы идёт о 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, части которой расположены в Брянской и Смоленской областях.

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Точных сведений о том, принимает ли соединение участие в специальной военной операции, нет. Некоторые детали об этих подразделениях в июне 2021 года попробовали раскрыть зарубежные эксперты. По оценке аналитического центра CNA, на вооружении этого формирования может находиться не менее 350 танков, современные бронемашины, несколько рот для управления ударными и разведывательными дронами, собственная система ПВО, а также несколько полков спецназа ГРУ. Последние, по предположениям CNA, являются наиболее профессиональными среди всех подразделений специального назначения в Европе и могут действовать как в составе крупных батальонных групп, так и самостоятельно — в отрыве от основных сил.

С декабря 1967 года дивизия размещалась в Эстонии. После того как Запад объявил СССР холодную войну, одной из главных задач дивизии была "зачистка тылов НАТО". Для того чтобы как можно быстрее перейти границу стран Европы и навязать противнику бой на своих условиях, 144-я МСД была укомплектована не только тяжёлой техникой (танками и САУ), но и лёгкой — для быстрого прорыва и занятия плацдарма. Примечательно, что в случае быстрого развития ситуации 144-я МСД может быть задействована и для более крупной операции, например для окружения Киева, Чернигова и Кременчуга, поскольку основные силы ВСУ задействованы в районе Донбасса и не могут быстро покинуть район Славянска, Краматорска и Днепропетровска для перегруппировки.

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Любопытно, но западные эксперты до сих пор называют это соединение "дивизией Герасимова". Нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов действительно командовал дивизией, однако делал это в самое непростое для страны время — с 1993 по 1995 год, когда подразделения выводили из (теперь уже бывшего) Прибалтийского округа на территорию России. Однако эта дивизия — лишь часть большого ударного соединения, ввода которого в действие опасаются на Западе.

Куда продвинулись российские войска на Украине

144-я МСД, по некоторым данным, должна входить в состав 1-й гвардейской танковой армии. Это соединение, по словам бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, создавалось для "тотального истребления сил НАТО".

Цель этих подразделений была в том, чтобы прорвать оборону сил НАТО, развернуться и разнести всё на своём пути. Эти соединения могут проводить полномасштабные сухопутные операции быстро и качественно, в них много лет назад вдохнули новую жизнь, их снарядили новой техникой, поэтому они максимально настроены на победу Скотт Риттер Бывший инспектор ООН по вооружениям

По данным военного эксперта Майкла Кофмана, 144-я дивизия может стать "ударным ядром" 1-й гвардейской танковой армии.

Вероятно, структура будет классической: шесть полков. Половина которых будет мотострелковыми, один бронетанковый, один артиллерийский, один полк ПВО и остальные подразделения поддержки Майкл Кофман Военный эксперт

Эксперты отмечают, что преобразования, в ходе которых в состав ВС РФ вернулись уникальные соединения времён холодной войны, говорят о том, что Россия больше не придерживается приёмов, которые не работают. По словам военного эксперта Майкла Кофмана, у российских военных нет цели использовать исключительно бригады или возвращаться к дивизиям, вместо этого рассматривается смешанная структура сил.

В чём-то это может напоминать то, как устроен Корпус морской пехоты США, в котором бригады и батальоны, дивизии и полки входят в состав одной службы. Это "гибридная" организация, в которой есть всё необходимое для решения целого ряда задач Майкл Кофман Военный эксперт

Отставные офицеры ВС РФ отмечают, что такая структура уже показала себя максимально эффективно: после того как передний край обороны ВСУ "проломили" с трёх сторон (юга, востока, запада) группировки Z и V, в дело включились группировки с обозначением O — те самые передовые части огневой поддержки. Их роль заключается в том, чтобы не дать украинской армии перегруппироваться и постоянно держать противника под огнём, не давая ни высунуться для ответного огня, ни тем более переходить в контратаку.

Тактика "Всё включено"

Западные эксперты по безопасности отмечают, что в Российской армии сделали все нужные выводы из всех военных кампаний, в которых участвовала сначала Советская, а затем и Российская армия. Интересно, что 20-ю гвардейскую армию, которая долгие годы дислоцировалась в ГДР, а затем в 12 областях центральной России, начали переводить на западные подступы задолго до начала "Операции Z". Однако госпереворот на Украине в 2014 году внёс свои коррективы в формирование "западного щита" России, и уже к 2016 году формирование новой армии было фактически завершено.

Силы ВС РФ у западных и южных границ России в 2021 году Источник © CNA.org

Тогда же командующий войсками Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что за год в округе было проведено более 1100 учений и тренировок различного уровня, а войска получили более одной тысячи единиц современной боевой техники. Фактически 1-я и 20-я армии превратились в "истребительный дивизион", который действует согласно тактике "Всё включено": если две армии получат приказ блокировать Харьков (или любой другой крупной город в пределах досягаемости), то группировка ВС РФ на этих направлениях будет усилена примерно в 10–20 раз. При этом численность группировки армии по режиму мирного времени превышаться всё равно не будет.

Третья армия, которой по силам завершить ликвидацию украинской армии, также находится в составе Западного военного округа. Это 6-я общевойсковая армия, защищающая западные границы России. В адрес боевых возможностей этого формирования стараются аккуратно высказываться не только официальные лица Украины, но и американские эксперты. В 2018 году аналитики из США Кэтрин Харрис и Фредерик Каган сделали вывод, что, несмотря на удалённость этого соединения от остальных, самые боеспособные части армии можно перебросить "в любую часть России за двое суток".

Карта частей и подразделений ВС РФ по версии США Источник © JSTOR

Эксперты из США отмечают, что с 2008 года логистические возможности Российской армии значительно расширились и теперь сроки "любой крупной наступательной операции измеряются несколькими сутками, а не неделями, как у других армий мира". В конце своей аналитической работы Кэтрин Харрис и Фредерик Каган делают вывод, что эти соединения не только способны блокировать или штурмовать крупные города, но и могут временно взять на себя антитеррористическую работу на уже освобождённых территориях.

Фото © John Moore / Getty Images Понадобится ли Российской армии брать штурмом Харьков? 0 Да, крупный город стратегического значения Брать не нужно, достаточно блокировать Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев