Что известно о трёх "суперармиях Герасимова" для взятия Харькова
При необходимости крупные города Украины могут блокировать сразу несколько соединений Российской армии с уникальным даже по современным меркам боевым опытом.
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Карта боевых действий на Украине
Комментируя положение Харькова в ходе спецоперации ВС РФ, советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что на город может двинуться "серьёзная сила, из-за которой украинской армии в этом районе будет плохо". Арестович упомянул и конкретное соединение — речь, по его словам, якобы идёт о 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, части которой расположены в Брянской и Смоленской областях.
Точных сведений о том, принимает ли соединение участие в специальной военной операции, нет. Некоторые детали об этих подразделениях в июне 2021 года попробовали раскрыть зарубежные эксперты. По оценке аналитического центра CNA, на вооружении этого формирования может находиться не менее 350 танков, современные бронемашины, несколько рот для управления ударными и разведывательными дронами, собственная система ПВО, а также несколько полков спецназа ГРУ. Последние, по предположениям CNA, являются наиболее профессиональными среди всех подразделений специального назначения в Европе и могут действовать как в составе крупных батальонных групп, так и самостоятельно — в отрыве от основных сил.
С декабря 1967 года дивизия размещалась в Эстонии. После того как Запад объявил СССР холодную войну, одной из главных задач дивизии была "зачистка тылов НАТО". Для того чтобы как можно быстрее перейти границу стран Европы и навязать противнику бой на своих условиях, 144-я МСД была укомплектована не только тяжёлой техникой (танками и САУ), но и лёгкой — для быстрого прорыва и занятия плацдарма. Примечательно, что в случае быстрого развития ситуации 144-я МСД может быть задействована и для более крупной операции, например для окружения Киева, Чернигова и Кременчуга, поскольку основные силы ВСУ задействованы в районе Донбасса и не могут быстро покинуть район Славянска, Краматорска и Днепропетровска для перегруппировки.
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Любопытно, но западные эксперты до сих пор называют это соединение "дивизией Герасимова". Нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов действительно командовал дивизией, однако делал это в самое непростое для страны время — с 1993 по 1995 год, когда подразделения выводили из (теперь уже бывшего) Прибалтийского округа на территорию России. Однако эта дивизия — лишь часть большого ударного соединения, ввода которого в действие опасаются на Западе.
Куда продвинулись российские войска на Украине
144-я МСД, по некоторым данным, должна входить в состав 1-й гвардейской танковой армии. Это соединение, по словам бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, создавалось для "тотального истребления сил НАТО".
Цель этих подразделений была в том, чтобы прорвать оборону сил НАТО, развернуться и разнести всё на своём пути. Эти соединения могут проводить полномасштабные сухопутные операции быстро и качественно, в них много лет назад вдохнули новую жизнь, их снарядили новой техникой, поэтому они максимально настроены на победу
По данным военного эксперта Майкла Кофмана, 144-я дивизия может стать "ударным ядром" 1-й гвардейской танковой армии.
Вероятно, структура будет классической: шесть полков. Половина которых будет мотострелковыми, один бронетанковый, один артиллерийский, один полк ПВО и остальные подразделения поддержки
Эксперты отмечают, что преобразования, в ходе которых в состав ВС РФ вернулись уникальные соединения времён холодной войны, говорят о том, что Россия больше не придерживается приёмов, которые не работают. По словам военного эксперта Майкла Кофмана, у российских военных нет цели использовать исключительно бригады или возвращаться к дивизиям, вместо этого рассматривается смешанная структура сил.
В чём-то это может напоминать то, как устроен Корпус морской пехоты США, в котором бригады и батальоны, дивизии и полки входят в состав одной службы. Это "гибридная" организация, в которой есть всё необходимое для решения целого ряда задач
Отставные офицеры ВС РФ отмечают, что такая структура уже показала себя максимально эффективно: после того как передний край обороны ВСУ "проломили" с трёх сторон (юга, востока, запада) группировки Z и V, в дело включились группировки с обозначением O — те самые передовые части огневой поддержки. Их роль заключается в том, чтобы не дать украинской армии перегруппироваться и постоянно держать противника под огнём, не давая ни высунуться для ответного огня, ни тем более переходить в контратаку.
Тактика "Всё включено"
Западные эксперты по безопасности отмечают, что в Российской армии сделали все нужные выводы из всех военных кампаний, в которых участвовала сначала Советская, а затем и Российская армия. Интересно, что 20-ю гвардейскую армию, которая долгие годы дислоцировалась в ГДР, а затем в 12 областях центральной России, начали переводить на западные подступы задолго до начала "Операции Z". Однако госпереворот на Украине в 2014 году внёс свои коррективы в формирование "западного щита" России, и уже к 2016 году формирование новой армии было фактически завершено.
Силы ВС РФ у западных и южных границ России в 2021 году
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Тогда же командующий войсками Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что за год в округе было проведено более 1100 учений и тренировок различного уровня, а войска получили более одной тысячи единиц современной боевой техники. Фактически 1-я и 20-я армии превратились в "истребительный дивизион", который действует согласно тактике "Всё включено": если две армии получат приказ блокировать Харьков (или любой другой крупной город в пределах досягаемости), то группировка ВС РФ на этих направлениях будет усилена примерно в 10–20 раз. При этом численность группировки армии по режиму мирного времени превышаться всё равно не будет.
Третья армия, которой по силам завершить ликвидацию украинской армии, также находится в составе Западного военного округа. Это 6-я общевойсковая армия, защищающая западные границы России. В адрес боевых возможностей этого формирования стараются аккуратно высказываться не только официальные лица Украины, но и американские эксперты. В 2018 году аналитики из США Кэтрин Харрис и Фредерик Каган сделали вывод, что, несмотря на удалённость этого соединения от остальных, самые боеспособные части армии можно перебросить "в любую часть России за двое суток".
Карта частей и подразделений ВС РФ по версии США
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Эксперты из США отмечают, что с 2008 года логистические возможности Российской армии значительно расширились и теперь сроки "любой крупной наступательной операции измеряются несколькими сутками, а не неделями, как у других армий мира". В конце своей аналитической работы Кэтрин Харрис и Фредерик Каган делают вывод, что эти соединения не только способны блокировать или штурмовать крупные города, но и могут временно взять на себя антитеррористическую работу на уже освобождённых территориях.
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