Почему президент Путин сказал, что Россия толком ничего не начинала на Украине Оглавление Карта боевых действий на Украине Спецоперация России на Украине Армия России: численность и состав Эксперты полагают, что усиливать российскую группировку на Украине не нужно, но если потребность в этом возникнет, то ресурсов армии хватит с избытком. 41331 41331 Фото © ТАСС / Александр Река

Карта боевых действий на Украине

В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин заявил, что желание Запада воевать с Россией до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Комментируя заявления относительно Украины в западных странах, Путин отметил, что "мы-то по большому счёту всерьёз ещё ничего не начинали".

Позднее некоторые разъяснения по этому поводу дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Потенциал России настолько велик, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Говоря о разности потенциалов, стоит вспомнить, что армии России и Украины никогда не были равны. До 24 февраля в ВСУ насчитывалось лишь 250 тыс. военных, в то время как численность Российской армии в начале 2022 года (включая тыловые подразделения) превышала один миллион человек. Пропорции и объёмы вооружённых сил были таковы, что прямое столкновение двух армий на поле боя привело бы к исчезновению ВСУ всего за несколько дней.

Спецоперация России на Украине

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что слова президента России Владимира Путина про ограниченность операции ВС РФ на Украине стоит понимать буквально: Российская армия работает "по-боевому" не в полную силу. То есть не проводит полномасштабной операции.

Если действовать иными методами, то масштаб разрушений будет по всей Украине. У армии другой приказ — максимально беречь мирную инфраструктуру. Даже в этом случае, если посмотреть на статистику уничтоженной техники ВСУ, цифры впечатляющие. Зарубежные специалисты отмечают, что сейчас практически 80% украинской армии уничтожено. Именно той армии, которая была готова сражаться, которая была подготовлена, оснащена, её уже нет Алексей Леонков Военный эксперт

Интересно, при всей локальности проведения спецоперации на Украине удалось добиться крупных стратегических успехов. Взяты Мариуполь, Херсон, ликвидированы крупные группировки ВСУ в Лисичанске и Северодонецке. При этом Российская армия изменила тактику наступательной операции таким образом, чтобы огневой контакт с противником у наземных подразделений был минимальным.

Собеседники Лайфа в зоне СВО, принимавшие участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, отмечают, что украинская сторона несёт крупные потери как при попытках атаковать, так и при попытках отступить. Сценарий гибели наземных подразделений всегда одинаков: как только наземные силы ВС РФ вступают в бой с ВСУ, позиции украинских военных начинает обстреливать крупнокалиберная артиллерия. Для того чтобы повысить точность стрельбы, используют не только беспилотники, но и управляемые снаряды "Краснополь" и "Сантиметр". Они, по некоторым данным, помогли решить исход сражения за Северодонецк всего за трое суток: точными попаданиями были уничтожены украинский штаб и пункт связи, и группировка ВСУ, запертая в огневой мешок, даже не смогла доложить о том, что "военных берут в клещи".

Армия России: численность и состав

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Чтобы наглядно продемонстрировать, каких успехов удалось добиться Российской армии ограниченными силами, стоит внимательнее изучить заявления украинских политиков. Глава СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" заявил, что от действий ВС РФ "зависит судьба Украины". Также на Украине постепенно начали признавать, что зарубежная военная помощь иссякает и украинской армии становится всё сложнее воевать.

Здесь всё зависит от расторопности украинской армии, однако, к сожалению, удача сейчас не на её стороне: военной помощи от западных союзников практически нет, возможно, кому-то хочется, чтобы мы проиграли Алексей Данилов Глава СНБО Украины

Точная численность группировки ВС РФ на Украине неизвестна, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что с самого начала на Украине Армией России используется группировка, численность которой на порядки меньше, чем у ВСУ. Эти силы часто называют "армией мирного времени", и название появилось не просто так: 90% подразделений армии находятся в местах постоянной дислокации, а к выполнению боевых задач привлекают ограниченные группировки из разных частей страны.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, при этом весь механизм управления войсками Минобороны России задействует в полной мере: авиация, разведка, артиллерия, силы ПВО, флот и другие рода войск работают как обычно.

Военные объекты поражаются всеми видами средств: артиллерией, системами залпового огня; работают ударные беспилотники, авиация, штурмовая авиация, тактическая авиация, армейская авиация — вертолёты, ещё и бомбардировщики задействованы. Противник находится под максимальным поражением Алексей Леонков Военный эксперт

Этот подход оправдан и с экономической точки зрения. Масштабная военная операция, при которой в движение приходит вся военная машина — от Калининграда до Владивостока, — вероятно, привела бы к куда более быстрому разгрому украинских сил не только в Донбассе, но и по всей территории страны. Однако такой сценарий потребует существенных расходов, как прямых, так и косвенных. Специальная военная операция в свою очередь проводится ограниченными средствами, а её бюджет, по некоторым оценкам, не выходит за рамки расходов на проведение серии крупных стратегических учений.

Это же отмечают и на Западе. Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрерор в интервью телеканалу Sky News отметил, что эффективно использовать тяжёлую технику и современное мощное вооружение на Украине может только Российская армия, потому что в России к спецоперации "с самого начала отнеслись ответственно", а силы ВСУ "находятся в беде", потому что не только не могут нормально воевать своими силами, но и не способны освоить большое количество зарубежного вооружения, поставляемого из США и стран Запада.

Видео © YouTube / Fox News

Бывший эксперт по вооружениям ООН Скотт Риттер заявил, что к такому состоянию, как сейчас, Российская армия пришла после операции по принуждению Грузии к миру в 2008-м. По словам Риттера, благодаря этому событию "Российскую армию трансформировали в огромный механизм, от которого можно отделять небольшие, но крайне эффективные военные группировки". Риттер добавил также, что впервые Россия испытала этот метод в рамках военной операции в Сирии и даже небольшого числа российских военных оказалось достаточно, "чтобы сначала отбросить, а затем уничтожить сирийских боевиков, с которыми не мог справиться никто".

При этом лишь несколько тренированных дивизий и армий, подразделения которых участвуют в спецоперации на Украине, "крушат украинскую армию, которую много лет тренировали и снабжали для полномасштабного наступления".

Доклад Скотта Риттера о состоянии Российской армии на Украине. Видео © YouTube / Алексей Блужин

В ходе своего выступления Риттер отметил, что Российской армии "нет никакой необходимости разворачиваться в полную силу": использовать стратегические резервы, несколько десятков армий и бригад, начинать переброску сил со всех военных округов страны не нужно, поскольку за четыре месяца теми силами, что используются сейчас, дело можно "довести до конца".

Эксперты отмечают, что увеличение численности Российской армии не требуется ни сейчас, ни в обозримом будущем, поскольку ряд ошибок украинской армии, допущенных как на уровне управления войсками, так и на уровне принятия решений президентом и Генштабом, уже привели к критическому показателю как прямых, так и санитарных потерь (раненые). Снабжение ВСУ в Донбассе нарушено таким образом, что поступать на фронт могут лишь ограниченные образцы зарубежных вооружений, однако даже усиление поддержки оставшихся частей ВСУ, например в Краматорске или Славянске, не приведёт к смещению баланса сил, поскольку "точку невозврата" украинская армия уже прошла: ядро из самых боеспособных подразделений уже потеряно, а оставшихся сил "слишком мало для долгого сопротивления".

Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY Есть ли смысл увеличивать численность войск РФ на Украине? 0 Да, нужно закончить раз и навсегда Нет, хватит и тех, что есть Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев