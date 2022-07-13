Почему ПВО Украины оказалась бессильна перед ракетами Х-31 Оглавление Какое оружие Россия применяет на Украине Какие ракеты есть у России Крылатые ракеты: Россия против Америки Применение Су-30 и Су-35 на Украине Наступление России на Украине Ракеты X-31 активно использовались в начале СВО, и именно они уничтожили большую часть ПВО Украины. Сейчас они играют решающее значение — это оружие прокладывает дорогу ВС РФ к крупному наступлению. 23942 23942 Су-30. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / aviation-images.com / Universal Images Group

Какое оружие Россия применяет на Украине

В начале недели появилась информация о том, что многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота РФ применяют во время спецоперации на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31, известные на Западе как "Криптон" (AS-17 Krypton). Они показали свою эффективность в ликвидации объектов ПВО и других военных объектов ВСУ. Ракетные удары наносятся по позициям радиолокационных станций ПВО Украины и пунктам управления войсками ПВО. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эти ракеты задействуют и сейчас — для уничтожения остатков украинской системы противовоздушной обороны.

Всё-таки у них некоторые виды ПВО сохранились, например, ЗРК "Оса", ещё используются "Буки". "Осы" опасны именно на коротких дистанциях. У них станция обнаружения целей и станция сопровождения находится на одной боевой машине. Соответствующие модификации боеприпаса Х-31П неплохо такие цели поражают Алексей Леонков Военный эксперт

Какие ракеты есть у России

Х-31П — специальная противорадиолокационная ракета с дальностью пуска до 300 км. Она разрабатывалась с середины 70-х, когда встал вопрос о недостаточной эффективности ракет Х-27ПС. Требовалось создать такую ракету, которой были бы не страшны американские ЗРК Improved Hawk и Nike Hercules. Главной задачей была работа на опережение, благодаря чему у России сейчас самые лучшие в мире ракеты подобного класса.

По мнению экспертов, сверхзвуковые и гиперзвуковые боеприпасы создавались в условиях, когда главенствовала установка: "Противник всегда будет превосходить нас по средствам неядерного поражения". Поэтому лучше встречать такого противника на дальних рубежах, чтобы сбивать носители средств нападения, чем бороться со средствами поражения, когда их уже выпустят. Точно так же решили поступить и с ПВО потенциального противника. Принцип был тот же — чем дальше обнаружишь, тем быстрее уничтожишь.

У Х-31П по сравнению с Х-27ПС выросли скоростные и точностные характеристики, а также помехоустойчивость, манёвренность и дальность применения. Чтобы не запутаться в маркировках, нужно понять, что обозначают все эти буквы. X-31П — базовая модель. Буквы, стоящие после "П" означают улучшение тех или иных характеристик. X-31ПД — ракета с увеличенной дальностью, X-31ПК — улучшение точностных и взрывных свойств, литера "А" означает, что это противокорабельная модификация. Есть также МА-31 (М-31) — ракета-мишень, используемая при испытаниях ЗРК и артиллерийских комплексов, а также при отработке навыков по отражению налёта сверхзвуковых ракет боевыми расчётами комплексов ПВО. Основные модификации, использующиеся в ходе спецоперации, — Х-31ПД и Х-31ПК, а также некоторое количество Х-31ПМ.

Ракета Х-31. Фото © ТАСС

Х-31П — это ракета класса "воздух – земля", она выпускается в двух модификациях "воздух-РЛС" (последняя модификация — Х-31 ПД и Х-31 ПК). Она используется для поражения РЛС на дальности в 250 км. И версия Х-31А, последняя — Х-31АД — это противокорабельный вариант, способный поражать корабли водоизмещением до 4,5 тыс. тонн. Х-31ПМ — модернизированная ракета, самая свежая версия на сегодняшний день Алексей Леонков Военный эксперт

Леонков отметил, что советская Х-31П была аналоговой, а последние модификации Х-31 — цифровые. Благодаря этому обработка данных о цели и создание маршрута полёта идёт гораздо быстрее.

Крылатые ракеты: Россия против Америки

Основные операторы ракет Х-31 (AS-17 Krypton) — Россия, Китай и Индия. Также боеприпасы стоят на вооружении армий Алжира, Венесуэлы, Казахстана, Вьетнама. В 1997–1998 годах США купили у России 13 ракет-мишеней МА-31. Сегодня ни одна другая страна не может предложить такое оружие как на экспорт, так и для себя по такой же низкой цене. В Китае на основе Х-31 сделали свой аналог YJ-91, но он значительно уступает отечественной ракете по характеристикам — его дальность вдвое меньше. Если вероятность попадания российской ракеты по целям близка к 0,9, у китайцев он составляет 0,5–0,6. Поэтому им цель приходится поражать двумя ракетами, а российской авиации достаточно одной Х-31.

Выставочный образец ракеты Х-31. Фото © topwar.ru

Есть такие ракеты и на Западе. В 80-х ВВС США получили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, а чуть позднее подоспел и британский аналог под названием ALARM. Однако обе американских ракеты проигрывают отечественной по главному параметру — способности ракет поражать цели даже при сильном противодействии комплексов ПВО и РЭБ противника.

Применение Су-30 и Су-35 на Украине

Основные носители ракет Х-31 — самолёты серии Су. Это быстрые и манёвренные истребители, причём недорогие. Испытания Х-31 в составе Су-30КН были начаты в 2001-м. Есть и другие истребители, которые активно используются в качестве носителей ракет этого типа.

Обе ракеты являются штатным авиационным вооружением для истребителей ОКБ Сухого. Су-30, Су-33, Су-35. Правда, под Су-57 ещё не сделали вариант. Ещё есть самолёты МиГ. МиГ-35, МиГ-31. Все эти самолёты могут нести вооружение для выполнения определённых боевых задач Алексей Леонков Военный эксперт

Именно авиационные ракеты Х-31ПМ уничтожили практически все радары ПВО Вооружённых сил Украины в первые дни спецоперации. Предположительно, с их помощью в начале марта была полностью выведена из строя авиационная база в Винницкой области. Там располагалась база 456-й отдельной смешанной авиационной бригады.

Восемь российских "Криптонов" достигли цели, разрушив взлётно-посадочную полосу и ликвидировав все самолёты и вертолёты противника на земле. После этого президент Украины Владимир Зеленский попросил западных партнёров "закрыть небо для России", но, как известно, его просьба была проигнорирована.

Наступление России на Украине

Кроме официальных сводок о поражении военных объектов ВСУ российскими ракетами Х-31, информационное пространство наводняют фейки, созданные киевской пропагандой. По сообщению спикера начальника Одесской военной администрации (ОВА) Сергея Братчука от 7 июля, "российский Су-30 выпустил две ракеты X-31 по Одесской области". По его словам, одна ракета якобы попала в танкер Millennial Spirit под флагом Молдовы, дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.

При минимальной проверке становится понятно, что история с танкером в Чёрном море — такая же подтасовка фактов, как и в случае с Краматорском или Бучей, когда Киев пытался всю ответственность за преступные действия ВСУ против гражданского населения свалить на российских военных. Специально по объектам гражданской инфраструктуры ВС РФ не бьют — это одно из правил СВО, а случайное попадание сверхзвуковой ракеты по Millennial Spirit исключено, поскольку ракета наводится на цель исключительно по сигнатуре излучения РЛС. Танкер, тем более гражданский, не может быть целью для X-31.

Перед российскими противорадиолокационными ракетами стоят более важные задачи. По словам генерал-майора ВВС РФ в отставке Дмитрия Истрина, использование X-31 и, как следствие, поражение важнейших военных объектов противника может говорить о готовящемся большом наступлении Российской армии на юге. 12 июля в Сеть, в том числе в русскоязычное медиапространство, попала информация, ранее опубликованная Минобороны Великобритании. Это сводка британской разведки МИ-6, согласно которой Российская армия "имеет все возможности провести крупное наступление на юге Украины". В качестве доказательств британцы называют усиление российского военного давления на противника, а также перегруппировку подразделений ВС РФ с параллельным уничтожением всех угрожающих авиации объектов.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Будет ли Россия проводить крупное наступление на юге Украины? 0 Да, нужно освободить Николаев и Одессу Нет, пока рано, надо закончить в Донбассе Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков