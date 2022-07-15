Канадский наёмник вернулся домой с Украины с тяжёлым ранением

Военный ветеран из Канады, участвовавший в качестве наёмника в боевых действиях на стороне Украины, получил тяжёлое ранение и вернулся на родину, пишет газета Globe and Mail.

По информации издания, 50-летнего канадца ранили 15 мая в Запорожской области. Его эвакуировала канадская НКО Aman Lara, созданная в 2021 году для вывоза людей из Афганистана. Чтобы вернуть канадца, его семья приложила немало усилий, в том числе собрала 60 тысяч долларов на онлайн-платформе GoFundMe.

Возвращение мужчины было сложной задачей, подтвердил исполнительный директор Aman Lara Брэйн Макдональд. По его словам, пришлось координировать усилия и внутри страны, и за рубежом.

"Ему пришлось преодолеть те же препятствия, что и любому гражданскому лицу, путешествующему за границу, потому что он не действовал на Украине в качестве представителя канадских военных. Если бы мы не учли некоторые важные детали, он часами сидел бы где-нибудь на таможне в Польше", — заявил Макдональд, оговорившись, что теперь мужчина находится в больнице Оттавы и ему ничто не угрожает.