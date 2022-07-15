"Пиарщицей" иностранных наёмников на Украине оказалась мошенница из Австралии
Daily Mail раскрыла преступное прошлое пресс-секретаря украинских наёмников на Украине
Эмеше Файк на фото Иностранного легиона в военной форме и со штурмовой винтовкой в руках. Фото © Facebook / Emese Abigail Fayk
Новый пресс-секретарь иностранных наёмников на Украине Эмеше Файк разыскивается властями Австралии за неоднократные эпизоды мошенничества, связанные с подделыванием платёжных квитанций. Об этом заявили авторы газеты Daily Mail.
Авторы материала рассказали, что Файк, имеющую позывной "Сойка-пересмешница", 1 июля назначили на позицию директора по связям с общественностью для иностранцев, приехавших участвовать в боевых действиях на Украине. В тот же день Файк выступила на пресс-конференции в Харькове, умолчав о своём преступном прошлом.
По данным издания, 8 апреля Файк примкнула к одному из подразделений наёмников. В документах она указала как настоящий адрес проживания Лиссабон, несмотря на то что фактически до бегства на Украину жила на Мадейре. Своим сослуживцам Файк рассказала, что якобы работала в Apple и сотрудничала с ООН, а её зарплата составляла 10 тысяч евро. Авторы статьи в Daily Mail подчеркнули, что открывшаяся правда о Файк шокировала её сослуживцев, поставив под сомнение истинные мотивы пребывания "пиарщицы" в Незалежной.
Как оказалось, Файк неоднократно подделывала платёжные квитанции. Так она подделала документ об оплате дома на сумму в 4,2 миллиона долларов, квитанции об оплате аренды жилья (её не смутило, что хозяином квартиры был её парень). После обнародования этих эпизодов в редакцию газеты написали ещё два человека, заявившие, что тоже пострадали от "выходок" Файк.
Ранее в Минобороны РФ поимённо назвали новоприбывших наёмников из Британии и США, порекомендовав им одуматься, чтобы вернуться домой живыми.