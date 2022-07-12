Стало известно, наёмников из каких стран ВС РФ уничтожили больше всего на Украине

Более 150 польских наёмников, 50 грузинских и 23 британских уничтожены на Украине в ходе спецоперации в течение трёх недель. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши: ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наёмника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", — отметил он.

Данные по иностранным наёмникам на Украине. Фото © Минобороны РФ

Также ведомство опубликовало обновлённые данные по количеству иностранных наёмников, воюющих сейчас за Киев. Конашенков подчеркнул, что ВС РФ выявляют их ещё на этапе подготовки к въезду на Украину.