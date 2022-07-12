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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 09:49
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Стало известно, наёмников из каких стран ВС РФ уничтожили больше всего на Украине

МО РФ: За три недели в ходе спецоперации ликвидировано 166 наёмников из Польши и 50 из Грузии

Более 150 польских наёмников, 50 грузинских и 23 британских уничтожены на Украине в ходе спецоперации в течение трёх недель. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши: ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наёмника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", — отметил он.

Данные по иностранным наёмникам на Украине. Фото © Минобороны РФ

Данные по иностранным наёмникам на Украине. Фото © Минобороны РФ

Также ведомство опубликовало обновлённые данные по количеству иностранных наёмников, воюющих сейчас за Киев. Конашенков подчеркнул, что ВС РФ выявляют их ещё на этапе подготовки к въезду на Украину.

NYT: Иностранные наёмники жалуются на сложность боевых действий на Украине
NYT: Иностранные наёмники жалуются на сложность боевых действий на Украине

А накануне стало известно, что ВКС России точечными ударами по пунктам дислокации нацбатов ВСУ и иностранных наёмников в районе Харькова уничтожили до 250 бойцов.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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