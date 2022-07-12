Российские "Искандеры" уничтожили пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon под Одессой

Harpoon — американская противокорабельная крылатая ракета, которая считается одной из самых распространённых в мире. Разработана компанией "Макдоннелл-Дуглас", а в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг". Эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 килограммов, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 километров.