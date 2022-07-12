Российские "Искандеры" уничтожили пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon под Одессой
ВС РФ ракетами "Искандер" уничтожили пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon ("Гарпун") в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", — рассказал Конашенков.
Harpoon — американская противокорабельная крылатая ракета, которая считается одной из самых распространённых в мире. Разработана компанией "Макдоннелл-Дуглас", а в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг". Эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 килограммов, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 километров.
Напомним, что на днях в том же районе были уничтожены высокоточным оружием морского базирования сразу две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon.