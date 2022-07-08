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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 09:24

Две установки комплексов Harpoon уничтожены в Одесской области

Две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon ("Гарпун") были уничтожены высокоточным оружием морского базирования в Одесской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием морского базирования в районе населённого пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon", — проинформировал он.

США собираются поставить Украине ракеты Harpoon и другое вооружение на $650 млн
США собираются поставить Украине ракеты Harpoon и другое вооружение на $650 млн

В начале июня Киев заявил об использовании американских противокорабельных ракет "Гарпун" для укрепления береговой линии обороны Украины. Также сообщалось, что власти Дании передадут Украине эти крылатые ракеты и пусковую установку к ним.

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flickr.com / U.S. Indo-Pacific Command

Алексей Берковиц
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