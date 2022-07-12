Кива заявил о причастности Пентагона к атаке ВСУ на Новую Каховку

Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке планировались и осуществлялись при полном содействии Пентагона. Такое мнение озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона — американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведут открытую войну против русских людей", — написал он в телеграм-канале.