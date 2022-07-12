Кива заявил о причастности Пентагона к атаке ВСУ на Новую Каховку
Экс-депутат Рады Кива заявил об участии Пентагона в нанесении ударов по Новой Каховке
Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке планировались и осуществлялись при полном содействии Пентагона. Такое мнение озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
"Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона — американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведут открытую войну против русских людей", — написал он в телеграм-канале.
Кива подчеркнул, что "выбранная тактика террора" против освобождённых территорий направлена на создание хаоса и сеяние страха среди людей. И всё это будет продолжаться, "пока существует марионеточный преступный режим Зеленского, выполняющий любые приказы своих западных кураторов", заключил бывший депутат.
Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным, в результате атаки около 80 человек пострадали, пятеро погибли. Точное количество жертв будет известно после разбора завалов.
ТАСС / Ирина Яковлева