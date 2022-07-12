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Опубликовано 12 июля 2022, 08:17

Кива заявил о причастности Пентагона к атаке ВСУ на Новую Каховку

Экс-депутат Рады Кива заявил об участии Пентагона в нанесении ударов по Новой Каховке

Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке планировались и осуществлялись при полном содействии Пентагона. Такое мнение озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона — американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведут открытую войну против русских людей", написал он в телеграм-канале.

Кива подчеркнул, что "выбранная тактика террора" против освобождённых территорий направлена на создание хаоса и сеяние страха среди людей. И всё это будет продолжаться, "пока существует марионеточный преступный режим Зеленского, выполняющий любые приказы своих западных кураторов", заключил бывший депутат.

Момент удара ВСУ по Новой Каховке попал на видео
Момент удара ВСУ по Новой Каховке попал на видео

Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным, в результате атаки около 80 человек пострадали, пятеро погибли. Точное количество жертв будет известно после разбора завалов.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Татьяна Миссуми
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