Сотрудник МЧС России пострадал при разминировании территории в ЛНР
Сапёр спасательной группы МЧС РФ подорвался при разминировании в районе села Жёлтого в ЛНР
В районе села Жёлтого в Луганской Народной Республике подорвался на мине 27-летний сотрудник МЧС России. Мужчина доставлен в республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, сообщили в спасательном ведомстве ЛНР.
"При проведении инженерно-сапёрных работ <...> пиротехник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра РФ 1994 года рождения наступил на противопехотную мину ПМН-2 и в результате подрыва боеприпаса получил ранение", — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошёл вдоль линии электропередачи "ВЛ-220 кВ Луганская ТЭС – Коммунарская № 1" и "ВЛ-220 кВ Луганская ТЭС – Михайловка № 2" в Славяносербском районе ЛНР. Пострадавшему поставлен диагноз "травматическая ампутация правой стопы".
Ранее Лайф писал, что на мине ВСУ подорвался волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава, мужчина скончался на месте. Вместе с ним также были друзья, которые выжили, но на всю жизнь остались инвалидами.
ТАСС / Александр Река