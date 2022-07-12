Сотрудник МЧС России пострадал при разминировании территории в ЛНР

В районе села Жёлтого в Луганской Народной Республике подорвался на мине 27-летний сотрудник МЧС России. Мужчина доставлен в республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, сообщили в спасательном ведомстве ЛНР.

"При проведении инженерно-сапёрных работ <...> пиротехник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра РФ 1994 года рождения наступил на противопехотную мину ПМН-2 и в результате подрыва боеприпаса получил ранение", — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошёл вдоль линии электропередачи "ВЛ-220 кВ Луганская ТЭС – Коммунарская № 1" и "ВЛ-220 кВ Луганская ТЭС – Михайловка № 2" в Славяносербском районе ЛНР. Пострадавшему поставлен диагноз "травматическая ампутация правой стопы".