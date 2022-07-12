Украинские беспилотники сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС

Ударные беспилотники Вооружённых сил Украины сбросили две мины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом в эфире телеканала RT заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Были ударные беспилотники террористов [президента Украины Владимира] Зеленского, они сбросили две мины калибра 120 мм. Повреждена кровля, повреждено остекление, пострадавших нет", — сказал он.

По словам Рогова, для атомной станции такие мины не опасны, ведь её защита рассчитана на падение самолёта с полным топливным баком. Он отметил, что основной удар пришёлся по работникам АЭС. Это нужно было, чтобы их "закошмарить".