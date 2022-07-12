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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 06:11

Украинские беспилотники сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС

Ударные беспилотники Вооружённых сил Украины сбросили две мины рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом в эфире телеканала RT заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Были ударные беспилотники террористов [президента Украины Владимира] Зеленского, они сбросили две мины калибра 120 мм. Повреждена кровля, повреждено остекление, пострадавших нет", — сказал он.

По словам Рогова, для атомной станции такие мины не опасны, ведь её защита рассчитана на падение самолёта с полным топливным баком. Он отметил, что основной удар пришёлся по работникам АЭС. Это нужно было, чтобы их "закошмарить".

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Ранее уже в администрации города Энергодара сообщали, что беспилотники ВСУ нанесли удар по зданию рядом с Запорожской АЭС. Но также стало известно, что украинские силовики предприняли неудачную попытку наступления в этом же регионе. Они пытались нанести максимальный урон позициям ВС РФ, но, встретив жёсткий отпор, обратились в бегство.

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Евгения Колесникова
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