Власти региона подтвердили гибель семи человек после удара ВСУ по Новой Каховке
Число официально зарегистрированных погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава ВГА района Владимир Леонтьев. На данный момент известно о 60 раненых.
В городе продолжают гореть склады после попадания снарядов, много домов разрушено или получили повреждения. Кроме того, был разрушен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей.
"Нет ни продуктов питания, ничего, всё сгорело. Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсий, ни заработных плат не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это всё полностью сгорело", — приводит ТАСС комментарий начальника Центра гуманитарной помощи Натальи Заря.
Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: в каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное количество жертв станет известно после разбора завалов.
Кадр из видео / Телеграм-канал SHOT