Власти региона подтвердили гибель семи человек после удара ВСУ по Новой Каховке

Число официально зарегистрированных погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава ВГА района Владимир Леонтьев. На данный момент известно о 60 раненых.

В городе продолжают гореть склады после попадания снарядов, много домов разрушено или получили повреждения. Кроме того, был разрушен склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей.