Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области, однако получили жёсткий отпор. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, добавив, что ВСУ в последнее время "активизировались в запорожском направлении".

"Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жёсткий отпор, они вынуждены были бежать", — приводит его слова РИА "Новости".

Административный центр Запорожской области — город Запорожье — пока остаётся под контролем Киева, но в его освобождении нет никаких сомнений, подчеркнул Рогов. В Запорожье, по его словам, ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, поскольку сразу будут подвержены террору со стороны украинских националистов.