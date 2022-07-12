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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 01:47
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В Запорожской области сообщили о срыве наступления ВСУ

Член ВГА Рогов: ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области

Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области, однако получили жёсткий отпор. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, добавив, что ВСУ в последнее время "активизировались в запорожском направлении".

"Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жёсткий отпор, они вынуждены были бежать", — приводит его слова РИА "Новости".

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Административный центр Запорожской области — город Запорожье — пока остаётся под контролем Киева, но в его освобождении нет никаких сомнений, подчеркнул Рогов. В Запорожье, по его словам, ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, поскольку сразу будут подвержены террору со стороны украинских националистов.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ пытались перейти в контрнаступление в Запорожской области. Как только украинские военные стали накапливаться, включая и живую силу, и технику, их поразили из реактивных систем залпового огня "Ураган".

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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