В районе города Гуляйполе был уничтожен так называемый украинский элитный боевик, командир роты Сил специальных операций Украины Антон Соловьёв. Об этом сообщил представитель Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, на данный момент принадлежность убитого спецназовца к какому-либо конкретному украинскому подразделению ещё не установлена.

Напомним, что ранее российские войска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе села Лиманы Николаевской области. А в Харькове ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Лайф также сообщал о ликвидации под Лисичанском белорусского националиста Ивана Марчука с позывным Брест, воевавшего на стороне Киева.