Жители Лисичанска рассказали, как живут после освобождения
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали все здания, где размещали позиции
Освобождённый от националистов Лисичанск сейчас постепенно возвращается к мирной жизни. Люди только начинают покидать подвалы и укрытия. О том, как украинские силовики начали обстреливать город ещё до прихода российских войск, телеканалу "Звезда" рассказали местные жители.
По их словам, военные Незалежной перед отходом из Лисичанска взорвали все здания, где до этого размещали свои позиции. Под горячую руку попали магазины, жилые дома и даже храм Московского патриархата.
"Я им (украинским силовикам. — Прим. Лайфа) сказала, что здесь не концерт для вас, мы тут живём. Погнали нас в подвал. Жуть была в том, что наглости у них много, хотели нас сфотографировать — доказать, что это нас русские загнали, но нет, это неправда", — отметила местная жительница в разговоре с военкором.
Сейчас в разрушенном украинскими бойцами городе разбирают уличные баррикады, а также убирают мусор и поваленные деревья. Многие местные жители со слезами на глазах благодарят российских военнослужащих за спасение и просят никогда не оставлять их.
"Мы этого дождались, мы вымучили эту победу. Вы бы знали, насколько тяжело. Это не передать словами, как мы ждали", — подчеркнула ещё одна жительница освобождённого города.
Напомним, что 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе украинского президента Владимира Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".
Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket