Освобождённый от националистов Лисичанск сейчас постепенно возвращается к мирной жизни. Люди только начинают покидать подвалы и укрытия. О том, как украинские силовики начали обстреливать город ещё до прихода российских войск, телеканалу "Звезда" рассказали местные жители.

По их словам, военные Незалежной перед отходом из Лисичанска взорвали все здания, где до этого размещали свои позиции. Под горячую руку попали магазины, жилые дома и даже храм Московского патриархата.

"Я им (украинским силовикам. — Прим. Лайфа) сказала, что здесь не концерт для вас, мы тут живём. Погнали нас в подвал. Жуть была в том, что наглости у них много, хотели нас сфотографировать — доказать, что это нас русские загнали, но нет, это неправда", — отметила местная жительница в разговоре с военкором.

Сейчас в разрушенном украинскими бойцами городе разбирают уличные баррикады, а также убирают мусор и поваленные деревья. Многие местные жители со слезами на глазах благодарят российских военнослужащих за спасение и просят никогда не оставлять их.