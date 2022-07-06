Янукович призвал соотечественников определиться, хотят ли они "воевать до последнего украинца"

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников самостоятельно определиться, чего они хотят — мира или продолжения войны. Об этом он заявил в обращении к нации, опубликованном в среду его пресс-секретарём Юрием Кирасиром на странице в Facebook*.

Политик призвал высказаться всех, кто имеет конструктивные предложения, которые подарят шанс миру и позволят спасти жизни украинцев, сохранить будущее для их страны.

"Сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что ещё осталось", — считает Янукович.

Политик назвал нынешнюю власть в Киеве "неопытной и авантюристичной", отметив, что ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может.

"Информационная политика, которую ведет сегодня украинская власть, во многом изжила себя и принесла большой вред нашей стране. Люди устали от пропаганды", — добавил четвёртый президент Незалежной.

Ранее Янукович предрёк Украине полное уничтожение государственности из-за политики Киева. Он добавил, что Киев может быть вынужден пойти на фактическое слияние с Польшей, так как состояние экономики Украины не позволяет защищать суверенитет. Это, по словам бывшего президента, и станет "итогом реализации европейской мечты", за которую народ Незалежной "якобы вышел на свой последний Майдан".