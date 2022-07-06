Жительница Лисичанска рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским, чтобы обвинить РФ

До освобождения Лисичанска украинские военнослужащие устраивали шоу под названием "Стрельба по мирным людям", чтобы обвинить Россию в "беспределе". Об этом рассказала жительница города, сообщает SHOT .

По словам женщины, сценарий "российской агрессии" выглядел следующим образом: бойцы ВСУ ждали, когда у машины с питьевой водой соберётся побольше народу, после чего начинали стрелять в небо. В то же время находящиеся рядом западные и украинские журналисты снимали картинку с разбегающимися людьми.

"Ну, они (украинские силовики. — Прим. Лайфа) не по людям стреляли, слава богу, но это было рядом — 50 метров максимум. Мы боялись выходить за водой, знали, что будут стрелять. Вот очень страшно было. А потом, когда возили другие машины, они именно стреляли туда, раненые были", — добавила женщина.