Жительница Лисичанска рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским, чтобы обвинить РФ
Жительница Лисичанска: ВСУ устраивали шоу со стрельбой по гражданским, чтобы обвинить РФ
До освобождения Лисичанска украинские военнослужащие устраивали шоу под названием "Стрельба по мирным людям", чтобы обвинить Россию в "беспределе". Об этом рассказала жительница города, сообщает SHOT.
Жительница Лисичанска рассказала о жизни под контролем ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
По словам женщины, сценарий "российской агрессии" выглядел следующим образом: бойцы ВСУ ждали, когда у машины с питьевой водой соберётся побольше народу, после чего начинали стрелять в небо. В то же время находящиеся рядом западные и украинские журналисты снимали картинку с разбегающимися людьми.
"Ну, они (украинские силовики. — Прим. Лайфа) не по людям стреляли, слава богу, но это было рядом — 50 метров максимум. Мы боялись выходить за водой, знали, что будут стрелять. Вот очень страшно было. А потом, когда возили другие машины, они именно стреляли туда, раненые были", — добавила женщина.
Напомним, что 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе украинского президента Владимира Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".
Telegram / SHOT