В Испании уверены, что Запад никогда не передаст Киеву ЗРК Patriot

НАТО и союзники альянса никогда не передадут Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства и ряд другого вооружения, чтобы не провоцировать Россию. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

"Запад полон решимости помочь Украине, но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну. Есть оружие, которое НАТО и его партнёры никогда не отдадут в руки Киева", — пишут авторы материала.

В частности, речь идёт о зенитных ракетных комплексах Patriot, произведённых в США. По данным издания, их возможное развёртывание на Украине воспримется Москвой как непосредственное участие Соединённых Штатов в конфликте. Кроме того, их эксплуатация требует наличия высококвалифицированных специалистов, что вынудило бы Вашингтон разместить американский персонал на территории Незалежной, а это невозможно.

Помимо этого, по словам авторов материала, Киев безуспешно просил у Израиля комплексы ПРО "Железный купол". Однако Иерусалим намерен продолжать наращивать отправку гуманитарной помощи, а не вмешиваться в конфликт, поставляя вооружения, пишет испанская газета.