Шойгу: Переданное Украине западное оружие попадает на Ближний Восток и чёрный рынок
Часть западного оружия, которое поставляется Украине, в итоге оказывается на чёрном рынке и попадает на Ближний Восток. Об этом сообщи министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок", — уточнил глава Минобороны РФ.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что переносные зенитные ракетные комплексы Stinger ("Стингер") и противотанковые комплексы Javelin ("Джавелин"), которые страны НАТО поставили на Украину, уже продаются на чёрном рынке.