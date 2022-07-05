Шойгу: Переданное Украине западное оружие попадает на Ближний Восток и чёрный рынок

Часть западного оружия, которое поставляется Украине, в итоге оказывается на чёрном рынке и попадает на Ближний Восток. Об этом сообщи министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок", — уточнил глава Минобороны РФ.