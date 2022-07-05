ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 09:23

Шойгу: Переданное Украине западное оружие попадает на Ближний Восток и чёрный рынок

Часть западного оружия, которое поставляется Украине, в итоге оказывается на чёрном рынке и попадает на Ближний Восток. Об этом сообщи министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок", — уточнил глава Минобороны РФ.

Кто стоит за продажей западного вооружения налево
Кто стоит за продажей западного вооружения налево

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что переносные зенитные ракетные комплексы Stinger ("Стингер") и противотанковые комплексы Javelin ("Джавелин"), которые страны НАТО поставили на Украину, уже продаются на чёрном рынке.

BannerImage

kremlin.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Шойгу
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar