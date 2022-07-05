Россиянин пытался пешком дойти до Украины и записаться в ВСУ наёмником, ему грозит до 15 лет

Полицейские поймали 27-летнего тамбовчанина, который поехал воевать на Украину. Артём Скакалин воодушевился антироссийскими роликами в "Тиктоке" и решил войти в ряды ВСУ, но ничего не вышло. Подробности истории узнал телеграм-канал SHOT.

Тамбовчанин Артём Скакалин чересчур углубился в тему украинского конфликта: сначала смотрел пропагандирующие ролики, а затем стал переписываться с участниками некоего легиона. Собеседники и убедили "тамбовского волка" пополнить ряды ВСУ.

Добраться до Незалежной Артём решил окольными путями. Сначала он на автобусе доехал до столицы, а затем отправился в Брянскую область. С помощью карт через лес он пытался пешком дойти до Украины, но в полутора километрах от границы его остановили полицейские. Теперь несостоявшемуся бойцу грозит до 15 лет заключения по статье "Участие в вооружённом формировании".