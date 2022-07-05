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Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 09:21
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Шойгу назвал главные приоритеты в ходе "Операции Z"

Министр обороны Шойгу: Главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения

Приоритетом специальной военной операции на Украине на сегодняшний день является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник.

"Сегодня для нас главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья подчинённого личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения. Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — проинформировал он.

В Совфеде заявили, что дополнительного призыва в армию из-за "Операции Z" не потребуется
В Совфеде заявили, что дополнительного призыва в армию из-за "Операции Z" не потребуется

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне России. А позже и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине идёт по плану и достигает своих целей.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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