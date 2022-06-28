Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану и достигает своих целей
Специальная военная операция России на Украине идёт по плану и достигает своих целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, он добавил, что примерных сроков окончания СВО пока нет.
"Мы ориентируемся на заявления нашего президента (Владимира Путина. — Прим. Лайфа). (О том, что. — Прим. Лайфа) специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей", — указал официальный представитель Кремля.
Также Песков подчеркнул, что примерных сроков завершения спецоперации у российской стороны пока нет.
Как сообщал Лайф, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.
Getty Images / John Moore