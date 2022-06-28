Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану и достигает своих целей

Специальная военная операция России на Украине идёт по плану и достигает своих целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, он добавил, что примерных сроков окончания СВО пока нет.

"Мы ориентируемся на заявления нашего президента (Владимира Путина. — Прим. Лайфа). (О том, что. — Прим. Лайфа) специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей", — указал официальный представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что примерных сроков завершения спецоперации у российской стороны пока нет.