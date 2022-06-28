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Опубликовано 28 июня 2022, 10:08
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Песков назвал исчерпывающим объяснение Минобороны РФ по ударам в Кременчуге

Минобороны РФ исчерпывающе объяснило, по какому объекту в Кременчуге Полтавской области был нанесён удар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Был исчерпывающий комментарий, разъяснения со стороны Министерства обороны, где... версия [украинской стороны] полностью отвергается, [даны] абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также предложил ориентироваться по данной ситуации в Кременчуге именно на объяснения оборонного ведомства.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не по ТЦ, о чём ранее заявлял президент Украины.

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Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Александр Юнашев
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