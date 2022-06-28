Песков назвал исчерпывающим объяснение Минобороны РФ по ударам в Кременчуге

"Был исчерпывающий комментарий, разъяснения со стороны Министерства обороны, где... версия [украинской стороны] полностью отвергается, [даны] абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал он журналистам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 27 июня Вооружённые силы России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам, где хранилось американское и европейское вооружение и боеприпасы. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в закрытом торговом центре, который находился рядом с заводом. Удар был нанесён по ангару, а не по ТЦ, о чём ранее заявлял президент Украины.