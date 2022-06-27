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Опубликовано 27 июня 2022, 17:44
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В Сети разоблачили фейк Зеленского об обстреле ТЦ Кременчуга российскими военными

В Сети появился очередной фейк о том, что Вооружённые силы РФ открыли огонь по объектам инфраструктуры Украины, тем самым причинив вред местным жителям. Лидер Незалежной Владимир Зеленский утверждал, что обстрелу подвергся торговый центр "Амстор" в Кременчуге, когда внутри находились гражданские, однако телеграм-каналу "Война с фейками" удалось раскрыть правду.

Фото © Telegram / "Война с фейками"

Фото © Telegram / "Война с фейками"

"Амстор" расположен в нескольких десятках метров от цехов оборонного Кременчугского завода дорожных машин "Кредмаш", на котором с 2014 года ремонтируют технику для нужд ВСУ. А на завод ведёт железнодорожная ветка с ж/д станции Кременчуг, которая является одним из важнейших железнодорожных узлов Незалежной и соединяет центральную и западную часть страны. Так, на одном из опубликованных в Сети видео людям кажется, что ракета попала именно в завод (фраза "Дормаш, Дормаш"). При этом, по некоторым данным, ТЦ использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville.

Военные на парковке ТЦ. Фото © Телеграм / Повёрнутые на Z войне

Военные на парковке ТЦ. Фото © Телеграм / Повёрнутые на Z войне

Военные на парковке ТЦ. Фото © Телеграм / Повёрнутые на Z войне

Военные на парковке ТЦ. Фото © Телеграм / Повёрнутые на Z войне

По словам Зеленского, в момент обстрела в ТЦ якобы находилось около тысячи гражданских, однако парковка перед зданием центра была практически пуста, а на территории видно множество военных в "пиксельной" форме (штатные футболки ВСУ, камуфляжные сумки) с автоматами. Кроме того, на опубликованных в соцсетях и главой Незалежной кадрах практически нет женщин. О том, что торговый центр давно не работал, говорит и то, что в соцсетях по геотегу нет фотографий посетителей уже с марта, как и отзывов на сайтах и картах.

По оценке аналитиков, в ТЦ хранилась военная техника, отремонтированная на "Дормаше". Не исключается и вариант, что фейк о "погибших при обстреле гражданских" — это очередная провокация Киева, ведь в ближайшие дни пройдёт саммит НАТО, в ходе которого Зеленский планирует попросить новую "порцию" военной помощи.

Украинская пропаганда вновь попыталась выдать за цели ракетных ударов РФ жилые дома
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Ранее Лайф сообщал, что СМИ Украины запустили фейк о якобы прячущихся в подвалах Харькова детях с фото из Донецка. На самом деле душераздирающие кадры с малышами были сделаны военным корреспондентом Ириной Лашкевич ещё в 2018 году.

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Ukrainian State Emergency Service / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Николь Вербер
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