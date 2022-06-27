Пентагон признал превосходство ВС России в Донбассе
В Пентагоне признали прогресс ВС России в ходе "Операции Z" в Донбассе
Вашингтон признаёт прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга.
"Мы видим прогресс России в Донбассе", — сказал он.
При этом представитель американского оборонного ведомства отметил, что Российская армия держит преимущество в специальной военной операции на Украине как по численному составу, так и по количеству вооружений.
Ранее Лайф писал, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о переломном моменте на поле боя на Украине. В связи с чем он призвал активизировать военную помощь Киеву.