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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 16:45
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Пентагон признал превосходство ВС России в Донбассе

В Пентагоне признали прогресс ВС России в ходе "Операции Z" в Донбассе

Вашингтон признаёт прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга.

"Мы видим прогресс России в Донбассе", — сказал он.

При этом представитель американского оборонного ведомства отметил, что Российская армия держит преимущество в специальной военной операции на Украине как по численному составу, так и по количеству вооружений.

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Ранее Лайф писал, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о переломном моменте на поле боя на Украине. В связи с чем он призвал активизировать военную помощь Киеву.

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Григорий Воронцов
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