Пентагон признал превосходство ВС России в Донбассе

Вашингтон признаёт прогресс России в Донбассе в рамках специальной военной операции, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга.

"Мы видим прогресс России в Донбассе", — сказал он.

При этом представитель американского оборонного ведомства отметил, что Российская армия держит преимущество в специальной военной операции на Украине как по численному составу, так и по количеству вооружений.