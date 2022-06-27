Зеленский пригрозил Приднестровью "ударом" в ответ на "пощёчину"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с его молдавской коллегой Майей Санду. Специально для беседы с Зеленским она сегодня утром прилетела в Киев, но в программе визита также анонсировалось посещение городов Бородянка, Буча и Ирпень.

Зеленский заявил, что допускает возможность угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, однако считает, что это станет "глобальной ошибкой".