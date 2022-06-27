Зеленский пригрозил Приднестровью "ударом" в ответ на "пощёчину"
Зеленский оценил риски со стороны Приднестровья и заявил о готовности к "удару"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с его молдавской коллегой Майей Санду. Специально для беседы с Зеленским она сегодня утром прилетела в Киев, но в программе визита также анонсировалось посещение городов Бородянка, Буча и Ирпень.
Зеленский заявил, что допускает возможность угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, однако считает, что это станет "глобальной ошибкой".
"Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощёчина, а мы ответим ударом", — сказал украинский политик.
Напомним, что ранее сама Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья, а также подписала закон о запрете на российские новостные программы. Однако после этого она заявила, что не видит военных угроз для Молдавии со стороны России.