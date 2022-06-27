ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 16:35
9743

Зеленский пригрозил Приднестровью "ударом" в ответ на "пощёчину"

Зеленский оценил риски со стороны Приднестровья и заявил о готовности к "удару"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с его молдавской коллегой Майей Санду. Специально для беседы с Зеленским она сегодня утром прилетела в Киев, но в программе визита также анонсировалось посещение городов Бородянка, Буча и Ирпень.

Зеленский заявил, что допускает возможность угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, однако считает, что это станет "глобальной ошибкой".

"Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощёчина, а мы ответим ударом", — сказал украинский политик.

Что будет с Приднестровьем и почему готовится война с Россией
Что будет с Приднестровьем и почему готовится война с Россией

Напомним, что ранее сама Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья, а также подписала закон о запрете на российские новостные программы. Однако после этого она заявила, что не видит военных угроз для Молдавии со стороны России.

BannerImage

Сайт президента Украины

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Молдавия
  • Приднестровье
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar