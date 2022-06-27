На "Азовстали" найдены останки 172 украинских военных

Следователи Генеральной прокуратуры ДНР обнаружили останки более 170 украинских военнослужащих в ходе обследования территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.