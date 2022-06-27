На "Азовстали" найдены останки 172 украинских военных
Генпрокуратура ДНР обнаружила на территории "Азовстали" останки украинских военнослужащих
Следователи Генеральной прокуратуры ДНР обнаружили останки более 170 украинских военнослужащих в ходе обследования территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена 20 мая. По данным Минобороны РФ, с территории комбината сдались в плен около двух с половиной тысяч украинских военных. Позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться "азовцы" или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. Так, 26 мая сообщалось, что не менее трёх украинских военных с "Азовстали" сдались в плен. Несколько таких фактов было выявлено и в начале июня.
Лайф также писал, что в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.