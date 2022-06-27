Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ

Журналист телеканала "Звезда" Виктория Косогляденко и её съёмочная группа попали под обстрел ВСУ во время записи репортажа в зоне проведения спецоперации. Команда тут же забежала в укрытие, поэтому обошлось без жертв. Момент попал на видео. По предварительным данным, обстрел произвела артиллерия украинских боевиков.