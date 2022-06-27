ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 16:19
3058

Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ

Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ

Журналист телеканала "Звезда" Виктория Косогляденко. Скриншот © "Звезда"

Журналист телеканала "Звезда" Виктория Косогляденко. Скриншот © "Звезда"

Журналист телеканала "Звезда" Виктория Косогляденко и её съёмочная группа попали под обстрел ВСУ во время записи репортажа в зоне проведения спецоперации. Команда тут же забежала в укрытие, поэтому обошлось без жертв. Момент попал на видео. По предварительным данным, обстрел произвела артиллерия украинских боевиков.

Момент начала обстрела съёмочной группы телеканала "Звезда". Видео © "Звезда"

"Только приехали на позицию — команда: "Воздух!" Бежим в укрытие", — рассказала на бегу Косогляденко.

В ДНР за сутки четверо мирных жителей погибли в результате обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки четверо мирных жителей погибли в результате обстрелов ВСУ

Ранее Лайф писал, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кременной погиб один человек и двое были ранены.

BannerImage
Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar