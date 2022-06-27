Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ
Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ
Журналист телеканала "Звезда" Виктория Косогляденко. Скриншот © "Звезда"
Журналист телеканала "Звезда" Виктория Косогляденко и её съёмочная группа попали под обстрел ВСУ во время записи репортажа в зоне проведения спецоперации. Команда тут же забежала в укрытие, поэтому обошлось без жертв. Момент попал на видео. По предварительным данным, обстрел произвела артиллерия украинских боевиков.
Момент начала обстрела съёмочной группы телеканала "Звезда". Видео © "Звезда"
"Только приехали на позицию — команда: "Воздух!" Бежим в укрытие", — рассказала на бегу Косогляденко.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кременной погиб один человек и двое были ранены.