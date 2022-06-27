Полиция Киева устроила "охоту" на уклонистов в ночных клубах

По итогам ночных рейдов в Киеве полиция обнаружила два заведения, нарушающих режим комендантского часа. Всем посетителям клубов призывного возраста, которые уклоняются от службы, были вручены повестки в военкомат, сообщил глава полиции украинской столицы Иван Выговский.

"Правоохранители посетили 420 заведений Киева с целью проверить соблюдение гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения комендантского часа. Силовики обнаружили два заведения, работавших в ночное время, а в них — 413 человек, нарушивших комендантский час. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", — уточнил Выговский. Остальные нарушители комендантского часа отделались административными протоколами.