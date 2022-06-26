Украинские военные спиваются из-за успехов России
В Минобороны сообщили о пьянстве и наркомании в ВСУ из-за успехов Российской армии
В 30-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины зафиксированы массовые случаи пьянства и наркомании. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции в Незалежной.
"В 30-й механизированной бригаде, развёрнутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Как уточнили в Минобороны РФ, украинских военных демотивируют и снижают их морально-психологическое состояние успехи Российской армии, а также Народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее Лайф писал, почему ВСУ оказались почти бессильны, когда Армия России начала наступление на Славянск. Зарубежные военные эксперты стали публиковать прогнозы, согласно которым поражение украинской армии может произойти быстрее, чем ожидалось ранее.
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