В 30-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины зафиксированы массовые случаи пьянства и наркомании. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции в Незалежной.

"В 30-й механизированной бригаде, развёрнутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Как уточнили в Минобороны РФ, украинских военных демотивируют и снижают их морально-психологическое состояние успехи Российской армии, а также Народной милиции ДНР и ЛНР.