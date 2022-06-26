ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 11:21
3405

Украинские военные спиваются из-за успехов России

В Минобороны сообщили о пьянстве и наркомании в ВСУ из-за успехов Российской армии

В 30-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины зафиксированы массовые случаи пьянства и наркомании. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции в Незалежной.

"В 30-й механизированной бригаде, развёрнутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Как уточнили в Минобороны РФ, украинских военных демотивируют и снижают их морально-психологическое состояние успехи Российской армии, а также Народной милиции ДНР и ЛНР.

Боевая авиация ВСУ обстреляла свои же позиции в Днепропетровской области
Боевая авиация ВСУ обстреляла свои же позиции в Днепропетровской области

Ранее Лайф писал, почему ВСУ оказались почти бессильны, когда Армия России начала наступление на Славянск. Зарубежные военные эксперты стали публиковать прогнозы, согласно которым поражение украинской армии может произойти быстрее, чем ожидалось ранее.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar