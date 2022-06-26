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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 10:06
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Украинский МиГ-29 был сбит в воздушном бою в небе над Днепропетровской областью

Минобороны: ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью

Вооружённые силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в воздушном бою в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, всё произошло в районе населённого пункта Зеленодольск.

Минобороны показало момент уничтожения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны показало момент уничтожения артиллерийского взвода ВСУ

Кроме того, средства противовоздушной обороны РФ уничтожили восемь беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Варваровка, Рай-Александровка в ЛНР, Беляевка в Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы в Харьковской области. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сулиговки, Глинского, Сухой Каменки в Харьковской области, Макеевки в ДНР и над островом Змеиный.

А ранее Минобороны показало работу комплекса ВДВ "Корнет" по огневым позициям ВСУ. В ведомстве пояснили, что замаскированная огневая позиция украинских бойцов на заброшенном предприятии была обнаружена с помощью беспилотника.

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Артур Лапсаков
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