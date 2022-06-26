Украинский МиГ-29 был сбит в воздушном бою в небе над Днепропетровской областью

Вооружённые силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в воздушном бою в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, всё произошло в районе населённого пункта Зеленодольск.

Кроме того, средства противовоздушной обороны РФ уничтожили восемь беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Варваровка, Рай-Александровка в ЛНР, Беляевка в Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы в Харьковской области. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сулиговки, Глинского, Сухой Каменки в Харьковской области, Макеевки в ДНР и над островом Змеиный.