Опубликовано видео с боевой работой комплекса "Корнет" по позициям ВСУ
Минобороны показало работу комплекса ВДВ "Корнет" по огневым позициям ВСУ
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта противотанкового ракетного комплекса "Корнет" подразделения Воздушно-десантных войск по огневым позициям Вооружённых сил Украины. Соответствующий видеоролик был опубликован в телеграм-канале ведомства.
Кадры работы боевого расчёта ПТРК "Корнет" подразделения ВДВ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В ведомстве пояснили, что замаскированная огневая позиция украинских бойцов на заброшенном предприятии была обнаружена с помощью беспилотника. После этого расчёт прибыл в назначенный район и развернул вооружение.
"Получив задачу, мобильный расчёт ПТРК "Корнет" прибыл в назначенный район, развернул вооружение и по полученным целеуказаниям уничтожил обнаруженную огневую точку", — заключили в министерстве.
А ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО перехватили украинскую "Точку-У" в Херсонской области. Также, по данным ведомства, российскими войсками было перехвачено 16 реактивных снарядов РСЗО ВСУ в населённых пунктах Бражковка, Глинское и Долгенькое Харьковской области, в посёлке Авдеевка в ДНР и в районе острова Змеиный.
Telegram / Минобороны РФ