Опубликовано видео с боевой работой комплекса "Корнет" по позициям ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта противотанкового ракетного комплекса "Корнет" подразделения Воздушно-десантных войск по огневым позициям Вооружённых сил Украины. Соответствующий видеоролик был опубликован в телеграм-канале ведомства.

Кадры работы боевого расчёта ПТРК "Корнет" подразделения ВДВ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ведомстве пояснили, что замаскированная огневая позиция украинских бойцов на заброшенном предприятии была обнаружена с помощью беспилотника. После этого расчёт прибыл в назначенный район и развернул вооружение.

"Получив задачу, мобильный расчёт ПТРК "Корнет" прибыл в назначенный район, развернул вооружение и по полученным целеуказаниям уничтожил обнаруженную огневую точку", — заключили в министерстве.