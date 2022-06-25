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Опубликовано 25 июня 2022, 09:19

Российские системы ПВО перехватили украинскую "Точку-У" в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ перехватили украинскую ракету "Точка-У" в Херсонской области

Вооружённые силы РФ перехватили украинскую баллистическую ракету "Точка-У" в районе населённого пункта Молодёжное в Херсонской области. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по данным военного ведомства, российскими войсками было перехвачено 16 реактивных снарядов РСЗО ВСУ в населённых пунктах Бражковка, Глинское и Долгенькое Харьковской области, в посёлке Авдеевка в ДНР и в районе острова Змеиный.

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Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы ВС РФ и ЛНР полностью разгромили украинскую группировку в Горском котле. Параллельно с этим части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина за пять дней освободили 11 населённых пунктов.

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Ирина Фальке
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