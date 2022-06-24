Бойцы ВС РФ и ЛНР полностью разгромили украинскую группировку в Горском котле

Войска ВС РФ и ЛНР завершили разгром окружённой украинской группировки в Горском котле под Лисичанском. В результате были освобождены населённые пункты Горское и Золотое, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окружённой группировки ВСУ в Горском котле. Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населённые пункты Горское и Золотое", — сказал он в входе брифинга.

Параллельно с этим, по словам генерал-лейтенанта, части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина за пять дней освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.