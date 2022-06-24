Французский Генштаб попытался оправдаться после слухов о захвате Россией САУ CAESAR
Генеральный штаб французской армии опроверг сообщения о захвате Россией двух самоходных артиллерийских установок "Цезарь" (CAESAR) на Украине. Об этом говорится в публикации издания lindependant.
"Штаб полностью опровергает эту информацию", — цитирует издание сообщение Генштаба Франции.
При этом доказательств, что факт захвата САУ Россией является недостоверным, не приводится. В Генштабе лишь заявили, что это маловероятно и неправдоподобно.
Ранее Лайф писал, что "Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Макрона за поставленные Киеву гаубицы CAESAR. Соответствующее сообщение было оставлено в комментариях в телеграм-канале политика Режиса де Кастельно, который заявил о том, что поставленное Парижем вооружение было захвачено Российской армией в хорошем состоянии.
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