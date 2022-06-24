Французский Генштаб попытался оправдаться после слухов о захвате Россией САУ CAESAR

Генеральный штаб французской армии опроверг сообщения о захвате Россией двух самоходных артиллерийских установок "Цезарь" (CAESAR) на Украине. Об этом говорится в публикации издания lindependant.

"Штаб полностью опровергает эту информацию", — цитирует издание сообщение Генштаба Франции.

При этом доказательств, что факт захвата САУ Россией является недостоверным, не приводится. В Генштабе лишь заявили, что это маловероятно и неправдоподобно.