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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 17:20
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Французский Генштаб попытался оправдаться после слухов о захвате Россией САУ CAESAR

Генеральный штаб французской армии опроверг сообщения о захвате Россией двух самоходных артиллерийских установок "Цезарь" (CAESAR) на Украине. Об этом говорится в публикации издания lindependant.

"Штаб полностью опровергает эту информацию", — цитирует издание сообщение Генштаба Франции.

При этом доказательств, что факт захвата САУ Россией является недостоверным, не приводится. В Генштабе лишь заявили, что это маловероятно и неправдоподобно.

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Ранее Лайф писал, что "Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Макрона за поставленные Киеву гаубицы CAESAR. Соответствующее сообщение было оставлено в комментариях в телеграм-канале политика Режиса де Кастельно, который заявил о том, что поставленное Парижем вооружение было захвачено Российской армией в хорошем состоянии.

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Robert DEYRAIL / Gamma-Rapho via Getty Images

Никита Осипов
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