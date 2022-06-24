Блинкен признал успехи России в спецоперации

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал продвижение России в ходе спецоперации, однако назвал это "ограниченными военными успехами", которые якобы имеют лишь "тактическое" значение.

"Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за её пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация", — заявил он на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7.