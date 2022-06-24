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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 16:29
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Блинкен признал успехи России в спецоперации

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал продвижение России в ходе спецоперации, однако назвал это "ограниченными военными успехами", которые якобы имеют лишь "тактическое" значение.

"Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за её пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация", заявил он на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7.

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А ранее Блинкен заявлял, что Вашингтон обеспокоен положением Вооружённых сил Украины и "страданиями", которые они испытывают. По его словам, США работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым.

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Win McNamee/Getty Images

Александра Вишнякова
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