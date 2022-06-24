Кадыров сообщил о скором завершении освобождения завода "Азот" в Северодонецке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале разместил видео, на котором его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов, ответственный за Луганское направление, рассказал последние новости о ходе военной спецоперации.

Кадырову доложили об освобождении посёлков Сиротино и Вороново. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Сегодня сделали очень серьёзный рывок <...> Мы взяли под полный контроль населённые пункты Сиротино и Вороново, выбив оттуда противника, который подался в бега. На данный момент в этих посёлках идёт зачистка. Мы убираем взрывные устройства, смотрим, не остался ли где, как говорится, остаток бандеровщины", — доложил Алаудинов о ходе манёвров бойцов ВС РФ и ЛНР.

В свою очередь Кадыров отметил, что военнослужащие спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР продвинулись глубже в промышленную зону Северодонецка и заняли весьма выгодные позиции для дальнейшего освобождения территории завода "Азот". По мнению лидера Чечни, через несколько дней в вопросе зачистки промзоны уже "можно будет поставить точку".