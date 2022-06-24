ДНР расширила действие закона об уголовной ответственности за фейки

Донецкая Народная Республика ввела уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами России, ДНР и ЛНР полномочий за пределами своих территорий. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба местного парламента.

"Вносятся изменения, согласно которым устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами Российской Федерации, ДНР, ЛНР своих полномочий за пределами территорий указанных государств", — говорится в сообщении на сайте Народного совета ДНР.