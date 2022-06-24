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Опубликовано 24 июня 2022, 15:49

ДНР расширила действие закона об уголовной ответственности за фейки

Донецкая Народная Республика ввела уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами России, ДНР и ЛНР полномочий за пределами своих территорий. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба местного парламента.

"Вносятся изменения, согласно которым устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами Российской Федерации, ДНР, ЛНР своих полномочий за пределами территорий указанных государств", — говорится в сообщении на сайте Народного совета ДНР.

Напомним, что 16 марта Народный совет ДНР внёс поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации, а также подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

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Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство расследует не менее 35 дел о фейках о Вооружённых силах нашей страны. Он заметил, что некоторые западные СМИ ведут против России информационную войну и публикуют подобные материалы исключительно для дискредитации страны. А Роскомнадзор в середине мая отчитывался, что с начала "Операции Z" выявил 400 сайтов с фейками о Российской армии. Речь шла о крупных, известных многим ресурсах, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию.


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Алексей Берковиц
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