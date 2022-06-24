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Опубликовано 24 июня 2022, 15:47

В Золотом и Горском ищут украинских военных, пытающихся скрыться в гражданской одежде

Силы ЛНР в городах Золотое и Горское ищут украинских военных, пытающихся скрыться в гражданской одежде. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Сейчас всесторонне ведётся работа по поиску. Очень большое количество украинских солдат, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются скрыться или раствориться среди мирного населения городов Золотое и Горское", — сказал он.

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Как сообщал Лайф, ранее очевидцы рассказали, что бойцы ВСУ под видом мирных жителей сбегали из Северодонецка. Так, люди видели, как украинские силовики сжигали военную форму и переодевались в гражданские вещи.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов
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