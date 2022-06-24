Приговорённый к казни наёмник извинился перед жителями Л/ДНР и РФ за службу в ВСУ
Приговорённый к казни наёмник из Британии Аслин извинился перед жителями Донбасса и РФ
Эйден Аслин. Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER
Приговорённый к смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса и России за службу в ВСУ. Он утверждает, что у него "открылись глаза" на правду после того, как он лично побывал под обстрелом украинских силовиков. Накануне те нанесли серию ударов по одному из районов Донецка, где, в частности, находится тюрьма с военнопленными.
"После всего, через что я прошёл вчера, всё, что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск. Бог свидетель, мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду", — передаёт РИА "Новости" слова Аслина.
Британец рассказал, что весь вчерашний день ему пришлось провести на полу из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что находится в центральном районе города, где нет никаких военных объектов. По словам Аслина, он считал обстрелы Донецка частью пропаганды, но сейчас понял, что это правда. Также он пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками Донбасса, о которых "парни из ДНР твердят уже восемь лет".
Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным адвокатов, они уже готовят апелляционную жалобу на вердикт суда. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.