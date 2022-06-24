Приговорённый к казни наёмник извинился перед жителями Л/ДНР и РФ за службу в ВСУ

Приговорённый к смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса и России за службу в ВСУ. Он утверждает, что у него "открылись глаза" на правду после того, как он лично побывал под обстрелом украинских силовиков. Накануне те нанесли серию ударов по одному из районов Донецка, где, в частности, находится тюрьма с военнопленными.

"После всего, через что я прошёл вчера, всё, что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск. Бог свидетель, мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду", — передаёт РИА "Новости" слова Аслина.