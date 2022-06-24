На Украине предложили призывать в армию инвалидов

На Украине могут начать призывать на военную службу людей с инвалидностью, если они выразят согласие. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин во время военного положения, который был передан на ознакомление депутатам Верховной рады.

"Лица с инвалидностью <…> в указанный период могут быть призванными на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в документе.