На Украине предложили призывать в армию инвалидов
В Раду внесён проект закона, разрешающего призывать в армию инвалидов
На Украине могут начать призывать на военную службу людей с инвалидностью, если они выразят согласие. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин во время военного положения, который был передан на ознакомление депутатам Верховной рады.
"Лица с инвалидностью <…> в указанный период могут быть призванными на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в документе.
Ранее Лайф сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский отклонил петицию о разрешении мужчинам от 18 до 60 лет выезжать из страны. Мужчинам указанного возраста запрещено покидать Украину с 24 февраля, когда было введено военное положение на фоне российской спецоперации.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine