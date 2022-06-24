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Опубликовано 24 июня 2022, 12:23

На Украине предложили призывать в армию инвалидов

В Раду внесён проект закона, разрешающего призывать в армию инвалидов

На Украине могут начать призывать на военную службу людей с инвалидностью, если они выразят согласие. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин во время военного положения, который был передан на ознакомление депутатам Верховной рады.

"Лица с инвалидностью <…> в указанный период могут быть призванными на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в документе.

Кива: На Украине хотят призывать в армию 16-летних
Кива: На Украине хотят призывать в армию 16-летних

Ранее Лайф сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский отклонил петицию о разрешении мужчинам от 18 до 60 лет выезжать из страны. Мужчинам указанного возраста запрещено покидать Украину с 24 февраля, когда было введено военное положение на фоне российской спецоперации.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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